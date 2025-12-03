Alman sanayicilerden hükümete uyarı: Serbest düşüşteyiz

Almanya sanayisinde üretim düşüşü bu yıl da sürerken, Alman Sanayiciler Birliği (BDI) Başkanı Peter Leibinger ekonomik tabloyu "Cumhuriyet tarihinin en derin krizi" olarak niteledi.

Leibinger, 2025 yılı sonunda sanayinin "dramatik bir dip noktaya" ulaştığını belirterek hükümeti kararsız kalmakla eleştirdi, ülkenin üretim üssü özelliğini hızla yitirdiğini belirtti.

BDI'nin güncel sanayi raporuna göre Almanya'da sanayi üretiminin bu yıl yüzde 2 gerilemesi bekleniyor. Böylece üretim üst üste dördüncü kez küçülmüş olacak.

Ayrıca raporda, kimya sektöründe tesislerin ortalama kapasite kullanımının yüzde 70'e kadar gerilediğine, makine ve çelik sektörlerinde de baskının arttığına işaret edildi.

DW Türkçe'nin haberine göre inşaat sektöründe ise kısmi bir istikrar gözlendiği belirtilen raporda, otomotiv sanayisinde üretim artışı beklenmesine rağmen istihdamda baskının sürdüğü ifade edildi.

AB'de görünüm olumlu

BDI, raporunda Almanya için olumsuz tabloya karşın Avrupa Birliği (AB) genelinde daha olumlu bir görünüm tespitinde bulundu.

Birlik, daha önce yüzde 1 daralma öngördüğü AB sanayi üretimi için tahminini yukarı yönlü revize ederek yıl sonunda yüzde 1 büyüme beklediğini açıkladı.

Alman ihracatının ise 2025'te daha fazla gerilemeyeceği öngörülüyor.

Leibinger, hükümete açıkça bir ekonomik yön değişikliği çağrısında bulunarak, "Almanya'nın şimdi rekabetçiliği ve büyümeyi önceleyen bir ekonomi politikasına ihtiyacı var" dedi.

Her gecikmenin hem istihdam hem de refah kaybına yol açacağını belirten BDI Başkanı, yatırımlara tüketim harcamalarından daha fazla öncelik verilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca özel fonların şeffaf biçimde yalnızca ek yatırımlar için kullanılması gerektiğini vurguladı.

Hükümete yönelik eleştirilerde, bazı projelerin çekirdek bütçeden altyapı ve iklim koruma için ayrılan milyarlık özel fonlara kaydırıldığı; boşalan kaynaklarla ise "Mütterrente" (annelere emeklilik primi iyileştirmesi) gibi harcamaların finanse edildiği iddiaları da gündemdeki yerini koruyor.