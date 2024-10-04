Almanlardan dev yatırım! Bir ilimize büyük fabrika kuruyor

91 yıldır konnektör ve kontak sistemleri üreten Alman Lumberg şirketi, Türkiye'deki varlığını güçlendirme kararı aldı. Daha önce sadece bir irtibat bürosuna sahip olan Lumberg, bu girişimini tam donanımlı bir fabrikaya dönüştüreceğini açıkladı. Uzun süren çalışmaların ardından “Lumberg Turkey Elektronik Limited Şirketi” İzmir Konak’taki Heris Tower’da resmen kuruldu.

Dünya çapında ilk beş satış pazarımız arasında

İzmir’deki açılış toplantısına katılan Lumberg Grubu yönetici ortağı Meike Schmidt, “Bu adım, uluslararası iş gelişimimizde bir dönüm noktasıdır ve ABD’den Çin’e kadar büyüyen pazarlarda kendi yabancı şirketlerimizi tamamlayacak. Türkiye halihazırda dünya çapındaki ilk beş satış pazarımız arasında yer alıyor” dedi.

"İzmir Lumberg için önemli bir sanayi bölgesi"

İzmir’in iş alanları için önemli bir konumda olduğunu aktaran Lumberg Türkiye Başkanı Tamer Tunç ise “İzmir, yaklaşık 4,5 milyon nüfusuyla Türkiye’nin üçüncü büyük şehri, canlı bir serbest ticaret bölgesi ve ülkenin İstanbul’dan sonra en önemli limanı. Güçlü beyaz eşya ve yapı teknolojileri iş alanlarımız için önem taşıyan Manisa’daki sanayi bölgesi de çok yakınımızda. Buradaki ekonomi, Lumberg’in bir diğer güçlü iş alanı olan otomobil inşaatı da dahil olmak üzere, büyük ölçüde imalat sanayine dayanıyor. Sürdürülebilir kalkınma ve teknoloji teşvikine odaklanan İzmir, Lumberg için bugün olduğu gibi, önemli bir sanayi bölgesi olarak büyümeye devam etmek için büyük bir potansiyele sahiptir” ifadelerinde bulundu.