Altın - dolar kaç TL? BIST 100 endeksi kaç puan?

Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem gününde saat 13.00 itibariyle BIST 100 endeksi, yüzde 0,50 artışla 7.718,46 puana yükseldi. Endeks 38,10 puan değer kazandı.

BIST 100 endeksi, güne 16,41 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 7.696,77 puandan başladı. Günün ilk yarısında en düşük 7.644,68, en yüksek ise 7.789,08 puanı gördü. Mali endeks yüzde 0,17, sanayi endeksi yüzde 1,09, hizmetler endeksi yüzde 0,52 ve teknoloji endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.

En çok hangi hisseler işlem gördü?

Borsada işlem gören hisselerden 57'si yükselirken, 42'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Tüpraş, İş Bankası (C) ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.935 dolara yükseldi

Saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0690, sterlin/dolar paritesi 1,2390 ve dolar/yen paritesi 147,7 düzeyinde seyrediyor.

Serbest piyasada dolar euro kaç TL?

İstanbul serbest piyasada dolar 27,0320 liradan, euro 28,8960 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.935 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 93,9 dolardan işlem görüyor.