‘Altın fiyatı 4 bin dolar/ons seviyesine gidebilir’ iddiası

Evrim KÜÇÜK



Swiss Asia Capital'ın genel müdürü ve baş yatırım yetkilisi Juerg Kiener, küresel resesyonun devam etmesi halinde altın fiyatının 2023 yılında 4 bin dolar/ons seviyesine doğru yükselebileceğini söyledi. CNBC'ye konuşan Kiener, birçok ülkenin 2023 ilk çeyrekte resesyona girmelerinin beklendiğini ve bunun gerçekleşmesi halinde merkez bankalarının faiz artırımlarını yavaşlatacaklarının öngörüldüğünü, bunun da altın fiyatına destek verdiğini belirtti. Faiz artırımlarının yavaşlaması halinde gelecek yıl içinde altın fiyatının 2500- 4000 dolar/ons aralığında bir yere ulaşabileceğini tahmin ettiklerini vurgulayan Kiener, "Altın piyasasında büyük bir hareket görmek için iyi bir şans var. Bu sadece yüzde 10 veya 20 bir artış olmayacak. Yeni zirvelerin görüldüğü bir hareket olacak" diye konuştu. Kiener, birçok ekonominin ilk çeyrekte “biraz durgunluk” ile karşı karşıya kalabileceğini, bunun da birçok merkez bankasının faiz artırımlarını yavaşlatmasına ve altını anında daha cazip hale getirmesine yol açabileceğini ifade etti. Dünya Altın Konseyi’ne göre, merkez bankaları üçüncü çeyrekte 400 ton altın satın alarak 2018'in aynı döneminde 241 ton olan önceki rekoru neredeyse ikiye katladı. 1.770, yukarıda 1.836 önemli Kısa vadeli hareketlere bakıldığında ise ons altın 1.800-1.815 aralığında sakin görünüyor. Bu hafta Fed üyelerinden konuşmaların olmaması nedeniyle piyasalarda Fed kaynaklı bir fiyatlama yaşanmadı. Çin'de açılmalar başladı ancak vaka sayıları artıyor. Bu da, dünyayı tedirgin ediyor ve İtalya, ABD gibi ülkeler bu konuda önlem aldı. Çin'den gelen yolcularına test zorunluluğu getirdiğini bildirdi. Bu gelişmeler bu hafta içerisinde fiyatları etkilemekte. Ons altında atak için yukarıda izlenen direnç seviyeleri 1.836 – 1.867 – 1.899 dolar. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.770 – 1.748 – 1.710 seviyeleri destek olarak takip ediliyor.

Bu yüzyıl borsanın çok üzerinde kazandırdı

2022’de finans piyasaları Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden, enflasyon baskılarına ve büyük orandaki faiz artışlarına tanıklık etti. Bu ortamda altın, yılın ilk yarısındaki beklentileri tutturamamış olsa da genel olarak en iyi performans gösteren yatırım araçlarından oldu. S&P 500 borsa endeksi yüzde 19'dan fazla ve ABD devlet tahvilleri yaklaşık yüzde 10'luk bir kayıpla karşılaşırken, sarı metal bu yılı neredeyse kayıp vermeden atlattı. 2000 yılının başından bu yana bakıldığında yani bu yüzyılda altın, S&P 500'den üç kat daha iyi performans gösterdi.