Altın fonları, hisse fonlarını 4’e katladı

BORSA İstanbul’da temmuzdan bu yana süren düşüş hisse fonlarının getirilerini eritirken, rekor kıran altının etkisiyle kıymetli maden fonları kazançta ilk sırada yer aldı. TEFAS’taki verilere göre ağırlıklı olarak altın yatırımı yapılan kıymetli madenler, 1 yıllık getiride hisse senedi fonlarını neredeyse 4’e katladı. Borsada son dönemde yaşanan değer kaybı ile BIST 100 endeksi neredeyse 2023 Ekim’indeki seviyesine inerken, altın ise hem yurt içinde hem de yurt dışında son yılların en kazançlı dönemini geçiriyor.

Kıymetli madenler fonları 1 yılda yatırımcısına yüzde 81.09 kazandırdı

Sözcü'den Tolga Uğur'un haberine göre, iki yatırım aracı arasındaki bu ayrışma, fon yatırımcılarını da etkiledi. Kıymetli madenler fonları 1 yılda yatırımcısına yüzde 81.09 kazandırarak ilk sırada yer alırken, bu dönemde hisse senedi fonları yüzde 22.59 oranında artış göstererek son sırada kaldı. TEFAS’ta işleme açık 18 kıymetli maden fonunun büyüklüğü 79.6 milyar TL’ye ulaştı. Bu fonların büyüklüğü 2023 Ekim’de 32.1 milyar TL, 2023 sonunda ise 35.5 milyar TL olmuştu. Borsa ise yılın ilk yarısı ile ikinci yarısında gündüz ve gece kadar farklı performans sergilerken, manşet endeks BIST 100’ün bir yıllık yükselişi 8.9’a kadar indi. TEFAS’taki 122 hisse senedi fonu 1 yılda yüzde 22.59’luk değer kazancıyla BIST 100’ü geride bıraksa da diğer fon türleri arasında son sırada yer aldı. Bir yıllık getiride en kötü ikinci performansı gösteren serbest fonlarda yükseliş yüzde 38.69 olurken, bu dönemde karma fonlar yüzde 57.23, para piyasası fonları yüzde 56.33, borçlanma araçları fonu da yüzde 46.07 artış gösterdi. Hisse senedi fonlarında 152.9 milyar TL’lik tasarruf değerlendiriliyor.

Hisse senedi fonları son 3 ayda negatif bölgede yer aldı

SON 3 aylık performansta hisse senedi fonları negatif bölgede yer aldı. TEFAS’ta işleme açık hisse senedi fonlarının geride kalan 3 aydaki performansı yüzde eksi 12 oldu. Aynı dönemde kıymetli maden fonları yüzde 20.60, para piyasası fonları da yüzde 12.91 getiri ile zirvede bulunuyor. Son 6 aya bakıldığında ise para piyasası fonları yüzde 27.74, kıymetli maden fonları yüzde 24.87, hisse fonları ise yüzde 2.17 kazandırdı. Diğer yandan borsada gerileme dün de devam etti. BIST 100 günü yüzde 0.85’lik düşüşle 9.031 puandan tamamladı.