Altın piyasası, halen nekahat döneminde

Evrim Küçük

Piyasanın beklediği Fed’in yılın ilk toplantısı gerçekleşirken, altın da hareketli bir haftayı geride bıraktı. Fed’in beklendiği üzere faizlerde bir değişikliğe gitmediğini duyurmasının ardından fiyatlar 2.056 dolar/onsla son iki haftanın zirvesini kaydetti. Ancak karar sonrası Başkan Jerome Powell’in güvercin sayılmayacak açıklamaları sonrası altın da 2.040 doların altına sarkan kar satışları gözlemlendi. Powell daha fazla faiz artışı ön görmemesine rağmen, faiz indirimleri konusunda aceleci olmayacaklarının altını çizdi. Aynı zamanda enflasyonun yüzde 2’de stabilize olmasının zaman alacağını vurgulayan başkan, Mart ayında faiz indirimlerine başlanmayacağını işaret etmiş oldu.

Fed toplantısında kısa vadede faiz indiriminin olası görünmediğine bir kez daha vurgu yapılması değerli metaller açısından negatif bir tablo ortaya koysa da tahvil faizlerinin geri çekilmeye devam etmesi olumsuz etkileri sınırladı. Analistlere göre teknik açıdan bakıldığında 2.030 doların üzerinde kalındıkça kısa vadede 2.060 dolara kadar manevra yapılabilir.

Büyük hamlenin ise Fed’in faiz indirimi için düğmeye basmasıyla başlayacağına dair tahminler ise sürüyor.

Altın 11 gevşeme turunun 9’unda yükseldi

TheGoldAdvisor.com’un kurucusu Jeff Clark, faiz oranları düştüğünde altın ve altın hisselerine ne olacağını anlamak için geçmişteki örneklerin incelenmesi gerektiğini söylüyor. Vancouver Kaynak Yatırımı Konferansı 2024’te konuşan Clark, 1970’lerden bu yana 11 parasal genişleme dönemine baktığını ve bu dönemlerden dokuzunda altın fiyatlarının arttığını söyledi. Aynı zamanda Sprott Altın Hisse Fonu’nun ortak portföy yöneticisi John Hathaway’in sağladığı verilere dikkat çekti. Hathaway, Fed’in son üç gevşeme turunda altın üreticisi şirketlerin hisselerinin yüzde 400’e kadar yükseldiğini gösteren bir rapor yayınlamıştı.

Altın, faize ters hareketi seviyor

Federal fon oranının altın fiyatıyla ters ilişkili olduğunu gösteren durumlar birçok kez yaşandı. Ancak tersi durumlar da bulunuyor. Sıkılaştırma döngüsüne altın fiyatında yukarı yönlü hareketlerin eşlik ettiği durumlar da göze çarpıyor.

Gümüşte önemli mücadele noktası 2 3.55 dolar

Gümüş fiyatlarında temkinli hareket sürüyor. Fed’in açıklamaları sonrasında fiyatlar 23 dolar/onsun altına döndü. Uzmanlara göre gümüş fiyatlarında 24.60’ın üstü veya 21.90’ın altı kırılmanın yönü için sinyali veriyor. Gümüş fiyatları geçtiğimiz hafta içinde yükseliş gösterdi ve Aralık ayı başlarında başlayan satışlardan kaynaklanan kayıpların küçük bir kısmını telafi etmek için çabaladı. Bununla birlikte, fiyatlar temel hareketli ortalamalarının altında işlem görüyor; bu da görünümün temkinli bir şekilde olumsuz olmaya devam ettiğini gösteriyor. Uzmanlara göre alım tarafındakiler kontrolü elinde tutar ve 23.25 seviyesinin üzerine çıkarsa, muhtemelen 23.55 seviyesinde daha da büyük bir mücadele onları bekleyebilir. Başka bir başarılı kırılma, Aralık sonunda zirvenin belirlediği 24.60 bölgesine doğru kapıyı açabilir. Aşağı yönde ise, satıcıların son düşüş trendinin yeniden başlayacağının sinyalini vermek için 22.50 bölgesinin altına ve daha da önemlisi son düşük seviye olan 21.90’ın altına girmesi gerekecek.