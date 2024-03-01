Altın üç cephede mücadele ediyor

Evrim KÜÇÜK

Her ne kadar ABD para politika faizlerinde indirim beklentileri ötelense ve yurtdışı hisse senedi piyasaları rekor seviyelere çıksa da altın yatırımcının dikkatini çekmeye devam ediyor. Uzmanlar, 2.035 doların üzerinde kalan ons altın için yıllık kazanç beklentilerini sürdürüyor. Ons altında hem aylık hem de haftalık değişim iki cephede mücadele etmesine rağmen sıfıra yakın. ABD’de beklenen faiz indirimi sayısındaki düşüşe yanıt olarak kısa vadeli getirilerin yükseldiği bir ay yaşandı. Daha önce dillendirilen altı faiz indirimi beklentisi üçe inmiş durumda. Faiz ödemeyen bir altın pozisyonu tutmanın artan ‘maliyetine’ ve piyasanın yapay zeka ile ilgili hisse senetleri ve kriptolara olan mevcut takıntısına rağmen sarı metal 2.035 doların üzerinde kalıcılık sağlamaya çalışıyor. Saxo Bant analisti Ole Hansen’e göre, fiziksel altına olan talebin yanı sıra zayıfl ayan dolar altının performansını korumasını sağlıyor.

Comex’de alım yönlü pozisyonlar artıyor

Hansen, konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Taşıma maliyetinin artması ve piyasanın AI ile ilgili hisse senetlerine olan takıntısı altına yönelik kağıt talebinin düşmeye devam etmesine ve külçe destekli ETF’lerdeki toplam varlıkların bu ay 44 ton azalmasına neden oldu. Ancak bu olumsuz rüzgarlara karşı destek, daha yumuşak bir dolar ve altının kısa süreliğine 2000 doların altına düşmesiyle ay başında başlatılan kısa pozisyonları kapatan spekülatörlerden geldi. ABD’de Yatırımcı Taahhütleri raporuna göre 20 Şubat’ta sona eren haftada, spekülatörlerin Comex altın vadeli işlemlerindeki net uzun pozisyonları 18 bin sözleşme yani 51 ton artarak 64 bin sözleşmeye çıktı” dedi.

Fiyatlar kısa vadede belli bir aralıkta takılabilir

Saxo, altın ve gümüş için yükseliş görünümünü koruyor ancak şu uyarıyı yapıyor: “ABD’nin gelecekteki faiz indirimlerinin ne olacağı hakkında daha net bir tablo oluşuncaya kadar her iki metalin de belli bir seviyede takılıp kalması muhtemel. Bunu akılda tutarak, altının ve gümüşün kısa vadeli yönünü, gelen ekonomik veriler ve bunların dolar, getiriler ve özellikle faiz indirimi beklentileri üzerindeki etkisi belirlemeye devam edecek”

Morallerde ‘50 dolarlık’ bozulma

Commerzbank, Fed’in faiz oranlarını daha az agresif bir şekilde düşüreceği beklentisiyle 2024 altın ve gümüş fiyat hedefl erini düşürdü. Alman bankanın araştırma başkanı Thu Lan Nguyen, altına ilişkin son notunda, altın fiyat hedefini 50 dolar geri çektiklerini söyledi. Nguyen, altın fiyatlarının bu yıl boyunca ons başına 2.100 dolara yükseleceklerini öngörüyor. Gümüşe bakıldığında Nguyen, değerli metalin yılı ons başına 30 dolar olan ilk tahminin altında, ons başına 28 dolarda bitireceği tahmininde bulundu. Commerzbank faiz oranlarının önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 3,50’ye düşürülmesini bekliyordu. Ancak bankanın ekonomistleri, ekonomik aktivitenin olumlu kalması ve enfl asyonun inatla yüksek kalması nedeniyle beklentilerini 2025 sonuna kadar yalnızca yüzde 4,25’e revize etti.

Gümüş piyasasını satışlar yönetiyor!

Gümüş fiyatları piyasalardaki temkinli havanın baskısıyla iki haftanın en düşük seviyesi olan 22,5 dolar civarında istikrar arıyor. En son piyasa tahminleri, ABD Merkez Bankası’nın ya Haziran toplantısında yüzde 64 olasılıkla ya da Temmuz toplantısında yüzde 82,7 olasılıkla faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı yönünde. Piyasa şu anda ABD merkez bankasının piyasa borçlanma maliyetlerini 80 baz puanın biraz altına düşüreceğini tahmin ediyor ve bu da ABD’de bu yıl 25 baz puanlık üç faiz indirimi yapılmasına işaret ediyor. Bu durum gümüşü birkaç ay süren destek bölgesine geri çekti. DailyFX analistlerine göre satış tarafındaki yatırımcının piyasayı yönetmeye devam etmesi halinde fiyatlar yeniden 22 dolar seviyesini test edebilir. Fiyatlar ocak ve şubat ayının en düşük seviyesi 21.94 doların üzerinde kalabilirse uzmanlara göre 23 dolar seviyesini geri alabilir.