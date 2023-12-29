Altına 4x4 motor!

Evrim KÜÇÜK

Bu yılın son çeyreğinde rekor seviyeleri test eden kıymetli metal yeni yılda faiz indirimleri, merkez bankası talebi, jeopolitik gelişmeler ve ‘dedolarizasyon’ eğiliminin güçlenmesi gibi 4 ana faktörün desteğiyle yeni rekorlar görebilir.

Altın, Koronavirüs sonrası iki yıl süren durgun fiyat hareketinin ardından 2023’te biri mayısta, diğeri aralıkta olmak üzere iki kez rekor seviyeye çıktı. Daha önce birçok kez satış gördüğü 2.000 dolarlık temel direnç seviyesinden kurtulan sarı metal, Fed’in 2024’te üç faiz indirimi öngörmesinin ardından bu hafta 2.080 dolar gibi önemli bir direncin üzerinde hareketini sürdürüyor.

2024 görünümü güçlü Yatırımcılar 2024’ün ilk çeyreğinin sonunda faiz indirimlerini fiyatlamaya başladı. Bu, altının ekimdeki yılın en düşük seviyesinden yaklaşık yüzde 18 artışla rekor denemesi yapmasını sağladı. City Index uzmanları 2024’te metal için güçlü bir yıl öngörüyor ve bu beklentilerini ağırlıklı olarak şu dört nedene dayandırıyor:

1- Faiz oranlarında gevşeme: Yeni yıla girerken dünya genelinde enflasyonist baskıların daha da hafiflemesi ve büyük faiz indirimi döngüsünün başlaması bekleniyor. Fed’in ilk çeyreğin sonu gibi erken bir zamanda faiz indirimine başlaması bekleniyor, ancak ECB ve BoE’nin yılın biraz daha geç bir zamanda başlaması daha muhtemel. Fed, 2024 yılında üç faiz indirimi öngörüyor. 2023’te faiz indirimi beklentilerinin bile altın fiyatının ne kadar yükselttiği bakıldığında, merkez bankalarının politikalarını gerçekten gevşetmeye başladığı ve getirilerin daha da düştüğü 2024’te önemli kazanımlar görülebilir.

2- Merkez bankalarının talebi: Bu yılın ilk çeyreğinde merkez bankaları 228 tonla bugüne kadarki en güçlü ocak-mart dönemi alımını yaptı. Yine 3’üncü çeyrek 337 tonla bugüne kadarki en güçlü çeyrek dönemlerden bir oldu. Merkez bankalarının altın talebi, ocak-haziran döneminde 2000’den bu yana en yüksek ilk yarıya ulaştı. Bu eğilimin sürmesi bekleniyor.

3- Dedolarizasyon eğilimi: Altın artık itibari para birimlerinin satın alma gücü kaybına karşı tek gerçek savunma aracı olarak giderek daha çok önem kazanıyor. Ekonomist Daniel Lacalle, “Dolarsızlaşma’ eğiliminin giderek arttığına dikkat çekiyor. Dolar, uluslararası ticarette en önemli para birimi olmasına karşın son yıllarda Rusya, Çin, Suudi Arabistan ve İran dahil olmak üzere birçok ülke dolarsızlaştırma politikası güdüyor. Markets Insider’a göre Çin ve Rusya, ikili ticarette ABD doları kullanımını neredeyse tamamen durdurdu. İki ülke arasındaki ticaretin yüzde 90'ından fazlası artık Rus rublesi ya da Çin yuanı üzerinden yapılıyor. Altın, dolardan uzaklaşan ülkelerin portföyleri dolar aleyhine çeşitlendirme aracı olarak öne çıkıyor.

4- Jeopolitik riskler: Dünya Altın Konseyi, 2023'te altın talebi açısından en önemli iki olayın Silikon Vadisi Bankası‘nın çöküşü ve Hamas’ın İsrail’e saldırısı olduğunu belirterek, jeopolitiğin altının yıl içindeki performansına yüzde 3 ile yüzde 6 arasında katkı sağladığını tahmin ediyor. Konseyin raporuna göre 2024'e bakıldığında, ABD, AB, Hindistan ve Tayvan dahil olmak üzere küresel çapta büyük seçimlerin yapılacağı bir yılda, yatırımcıların portföylerini riskten korunma ihtiyacı muhtemelen normalden daha yüksek olacak. Bu durum altına destek verecek önemli faktörler arasında gösteriliyor.

“Altında 2.400 dolar potansiyeli var”

Altının 2024 yılı fiyat beklentileri yükseliyor. Graceland Investment Management Inc.’in yöneticisi Stewart Thomson, 1.980 dolarda başlayan alım bölges inde 100 dolar prim yapan altının için ikinci önemli bölgesi olarak 2.120 doları işaret ediyor. Yatırım uzmanı Thomson’a göre buradan başlayan alımlar, faiz indirimleri, Asya’nın artan fi ziki talebi gibi etmenlerin yardımıyla altını 2.400 dolara taşıyacak.

Wells Fargo’ya göre 2.200 dolar yakın

Amerikan bankacılık grubu Wells Fargo’daki analistler ve ekonomistler, değerli metalin 2024’te ons başına 2.100 ila 2.200 dolar arasında işlem görmesini bekliyor. Bankanın gerçek varlıklar başkanı John LaForge, altının rekor görme konusunda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu söylüyor. LaForge, “Şu anda altının kendini kanıtlaması gerekiyor. Altın güven kazanıp 2.100 doların üzerine çıktığında piyasa çok eğlenceli olacak" diyor.