Altında Doğu-Batı makası açılıyor

Evrim KÜÇÜK

Küresel altın piyasasında önemli bir değişiklik yaşanıyor. Küresel piyasalara bakıldığında Doğu ve Batı arasında ons altın fiyatının önemli ölçüde ayrıştığı görülüyor. Ons altın euro, sterlin, frank cinsinden daha cılız artışlar yaşarken, Asya ülkelerinde altın tüm zamanların en yüksek seviyesine yakın seyrediyor. TL cinsinden bakıldığında da fiyatların Avrupa’ya göre büyük sıçrama yaptığı görülüyor.

Çin’de ayrışma tüm zamanların en yüksek seviyesinde

Altın fiyatları Asya’da dünyanın batısından ayrışıyor. Şangay Altın Borsası’nda altının primi mayıs ayından bu yana artıyor ve beş günlük ortalamada neredeyse diğer tüm dönemlere göre daha yüksek seyrediyor. Bu da Çin iç piyasasında altına yönelik fiziksel talebin daha güçlü olduğuna işaret ediyor. Fiyat artışlarının başlıca nedeni olarak yuanın değer kaybına karşı yatırım aracı olarak insanların giderek daha fazla altını tercih etmesi. Çin’de altın rekor seviye geldi. 1 gram altının fiyatı 452,44 yuan yani 61,95 dolar düzeyinde. Çin’de altın fiyatları yılbaşından bu yana yüzde 10 yükseldi.

Hindistan’da 1 yıllık artış %20’den fazla

Hindistan’da altın talebi yükseldikçe fiyatlar artıyor. 22 ayar altının gram fiyatı son 1 ayda 4.600 rupi seviyesinden 5.000 rupi seviyesine geldi. 24 ayarın fiyatı da 5.200 rupi ile rekor seviyeye yakın hareket ediyor. Ülkede fiyatlar son 1 yılda yüzde 20’den fazla yükseldi. Japonya’ya bakıldığında yine fiyatların son yılların en yüksek seviyesine geldiği görülüyor. Ülkede 1 gram altının fiyatı geçtiğimiz günlerde 10 bin yeni test ettikten sonra şu sıralar 9.200 yen civarından altın alıcı buluyor.

Altın, Euro cinsinden ise ons başına 1.808 seviyesinden fiyatlanıyor. Asya’da tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaşan fiyatlar Avrupa’da 1 yıl içinde yüzde 8 yükseldi. Dolar cinsinden son 1 yıllık fiyat artışı yüzde 15. İngiliz sterlini cinsinden altın 1.564 seviyesinden satılıyor ve yılbaşından bu yana yükseliş oranı sadece yüzde 3. Aynı şekilde İsviçre Frangı olarak fiyat artışı sadece yüzde 1.9 oldu.

Gram altın yılbaşından bu yana 5.492 frank seviyesinden 5.600 frank düzeyine çıktı. Türkiye’de altının onsu yılbaşındaki yaklaşık 34 bin TL seviyesinden 52 bin TL’ye yükseldi. Gram altın TL 2023’e 1100 TL civarında başladıktan sonra yüzde 50’den fazla değer artışıyla 1.675 lirayı aşmış durumda.

Fed, ons altında yönü değiştirdi

Haftanın en önemli gündemlerinden biri olan Fed’in faiz kararı altın fiyatlarında yönü yeniden değiştirdi. Fed, politika faiz aralığını yüzde 5.25 – 5.50 arasında tuttu. Ek olarak karar metninde yetkililerin 2023 yılında bir artış daha öngördüğü yer aldı. Fed’den gelen şahin mesajlar altına satış getirdi. Toplantı öncesi 1.933 direncini aşarak 1.950 dolar direncine doğru hareket eden altın ons fiyatları Fed açıklaması sonrası yeniden 1.930 dolar seviyesinin altına geriledi. Ons altın 1.900 dolar ana desteği üzerinde kalmaya devam ediyor. Uzmanlara göre, görünümün güçlenmesi içinse 1.933 dolardaki direncinin kalıcı olarak kırılması gerekiyor. Burasının üzerinde 1.952 doların üzerinde tutunması gerekiyor.