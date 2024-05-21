Altında ‘jeopolitik’ rekor!

Evrim KÜÇÜK



Yeni hafta emtia rallisiyle başladı. Ortadoğu’da yükselen tansiyon spot piyasada altının onsunu 2 bin 450 dolarla rekor seviyeye çıkardı. Gram altın da 2 bin 539 TL ile rekor kırdı. Altın fiyatlarının kısa vadede geri çekilebileceği ancak yılın geri kalanında yeni rekorlar geleceği tahmin ediliyor.

Emtialara ilişkin genel görünüm, beklenenden daha güçlü bir görünüm sergileyen küresel ekonominin desteğiyle yılın başından bu yana iyileşirken, altın ve gümüş yılbaşından bu yana en iyi performans gösteren yatırım araçları olarak öne çıkıyor. Halihazırda merkez bankalarının alımları ve faiz indirimi beklentisiyle güçlenen altın fiyatları, Ortadoğu’daki jeopolitik gelişmelerin ardından yeniden yatırımcı akınına uğrayarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

İran’daki kaza güvenli liman statüsünü güçlendirdi

Ons altın haftanın ilk işlem gününde 2.450 dolarla rekor testi yaptı. Yılbaşından bu yana sarı metalin kazancı 375 dolara çıktı ve yüzde 20’ye yaklaştı. Ons altın geçen yılın aynı dönemi göre ise dört bir oranında yükseldi. Geçen hafta ABD’de açıklanan verilerin Nisan ayında enfl asyonun beklenenden fazla düştüğünü göstermesinin ardından ABD doları gerilemiş ve Hazine tahvilleri yükselmişti. Bu durum da altına destek sağlamıştı.

Altının güvenli liman statüsü bu hafta da özellikle Ortadoğu'daki jeopolitik gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi, İsrail’de şahin isim Gantz’ın savaş kabinesinden istifa etmesi jeopolitik risklerin yükselmesine neden oldu.

Altın fiyatları, İsrail ile İran arasında savaş korkusuyla Nisan ayında rekor seviyelere ulaşmıştı. Bu senaryo gerçekleşmemiş olsa da Ortadoğu’da daha fazla istikrarsızlık ihtimali sarı metali bir kez daha güçlendiriyor. Diğer bölgelerde, Rusya ile Ukrayna arasında artan askeri operasyonlar da güvenli liman talebini destekledi; zira her iki ülke de hafta sonu birbirlerine karşı saldırılar düzenliyor.

UBS: 2500 $ hedefimiz korunuyor

Müşterilere yönelik bir notta, UBS analistleri altının geleneksel olarak güvenli liman varlığı olarak hareket etmesine rağmen kısa vadede potansiyel ters rüzgarların bulunduğunu belirttiler.

Banka, “Eğer piyasalarda Fed’in faiz indirimine ilişkin beklentileri azaltırsa, altın fiyatları aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya kalabilir” dedi.

Kısa vadeli bu potansiyel zorluklara rağmen UBS, altının uzun vadeli görünümüne ilişkin yükselişini sürdürüyor. Banka, altın fiyatlarının 2024 yılı sonunda ons başına 2.500 ABD dolarına ulaşacağı öngörüsünü koruyor.

Gümüş 32 dolarla 11 yılın zirvesinde

Gümüş fiyatları Aralık 2012’den bu yana en yüksek seviyesi olan ons başına 32 dolara çıktı. Gri metalin yılbaşından bugüne kazancı neredeyse yüzde 34’ü buldu. Gümüş fiyatlarındaki artış, altın piyasasındaki yükseliş eğilimiyle yakından bağlantılı; Fed’in yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı ve ilk indirimin eylül ayından itibaren başlayacağı iyimserliği arasında.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yarattığı jeopolitik tansiyon da gümüşün güvenli liman varlığı olarak cazibesini artırdı. Hedef 34.70 $ Uzmanlar fiyatlarda kar satışları olabileceğini ancak bu yıl içinde daha yüksek seviyelerin yaşanabileceğini söylüyor.

Investing Haven bu yıl ons tarafında 34.70 doların mümkün olduğunu savunuyor. Platin de güç buldu Diğer değerli metaller dün yükseliş eğilimlerini korudu. Platin vadeli işlemleri 1.096,50 dolara yükselirken, fiyat artışlarını sürmesi bekleniyor.