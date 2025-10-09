Altında satış baskısı: 4000 doların altına düştü

Altın fiyatları Perşembe günü yüzde 2’den fazla düşerek, bir önceki seansta ilk kez aşılan 4.000 dolar/ons eşiğinin altına indi. Bu düşüşte, doların yükselmesi ve İsrail ile Hamas arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından altın yatırımcılarının kâr realizasyonuna gitmesi etkili oldu.

Gümüşte tarihi seviye görüldü

Gazete Oksijen'in haberine göre gümüş ise altın piyasasındaki momentum, güçlü yatırım talebi ve devam eden arz açığıyla desteklenerek ons başına 50 doların üzerine çıkarak tarihi bir seviyeye ulaştı.

Spot altın, TSİ 20.00’de yüzde 2 düşüşle ons başına 3.956 dolara geriledi.

ABD dolar endeksi (.DXY) yüzde 0,5 yükselerek iki ayın zirvesine yakın seyretti. Bu durum, dolar cinsinden fiyatlanan altını denizaşırı alıcılar için daha pahalı hale getirdi.

Gazze'de ateşkes anlaşması imzalandı

İsrail ve Hamas, Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki savaşı sona erdirmeye yönelik girişiminin ilk aşaması olan ateşkes anlaşmasını imzaladı.

Kıymetli metal Çarşamba günü ilk kez ons başına 4.000 doları aşmış, 4.059,05 dolar ile tüm zamanların rekor seviyesine ulaşmıştı. Geleneksel olarak jeopolitik ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak görülen, faiz getirmeyen bu varlık yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 52 değer kazandı.

Altının rallisini jeopolitik gerilimler, güçlü merkez bankası alımları, artan ETF girişleri, ABD’de faiz indirimi beklentileri ve tarifelerle ilgili ekonomik belirsizlikler destekledi.

ABD merkez bankasının Eylül ayı toplantısına ait ve Çarşamba günü yayımlanan tutanaklar, Fed yetkililerinin ABD işgücü piyasasındaki riskleri faiz indirimi için yeterli gördüğünü ancak inatçı enflasyon karşısında temkinli davrandıklarını ortaya koydu.

Fed, Eylül ayında 25 baz puanlık bir indirimle faiz indirim döngüsüne yeniden başlamıştı. Piyasalar Ekim ayında 25 baz puanlık bir indirim için yüzde 95, Aralık ayında ise benzer bir adım için yüzde 80 ihtimal fiyatlıyor.

Gümüş yüzde 1,3 yükselişle ons başına 49,49 dolara çıktı. Metalin fiyatı bu yıl, altının yükselişini besleyen aynı makroekonomik faktörler ve spot piyasadaki sıkı arz koşullarıyla, yüzde 70’in üzerinde artış gösterdi.

Platin yüzde 1,7 düşüşle ons başına 1.635,25 dolara, paladyum ise yüzde 1,2 düşüşle 1.431,58 dolara geriledi.