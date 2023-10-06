Altında tahvil bozgunu

Evrim KÜÇÜK

Tahvil piyasası tabiri caizse altını adeta bozguna uğrattı ve getirilerdeki artış son 1 hafta içinde altın fiyatlarına ciddi bir zarar verdi. Ons altın üçüncü çeyreğin büyük bölümünde güçlü duruş sergilese de güçlü dolar ve tahvil getirilerinde devam eden artışa direnemeyerek 6 ayın en düşük seviyesine indi. Tahvil faizi yüzde 5’e doğru giderse kısa vadede altın daha fazla baskı hissederek 1.800’ün altına gitme riski taşıyor. Orta vadede ise altın boğaları fiyatların yükseleceği konusunda umutlu.

1.815 dolara kadar indi

Sarı maden bu hafta aşağı doğru ralli başlatarak 1.815 dolara kadar gevşedi. Fiyatlar 2016 yılından bu yana en uzun süreli düşüş sarmalını gerçekleştirdi. ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam raporu öncesinde ABD tahvil getirileri ve ABD dolarının son zamanların en yüksek seviyelerine gelmesi altında hezimet yarattı. Fiyatlar dün ise 1.820 doların üzerinde güçlenme çabası içindeydi. IG stratejisti Yeap Jun Rong, "Altın fiyatlarının dengelenme çabası olsa da, henüz toparlanmaya dair çok fazla inanç yok" değerlendirmesini yaptı. Ons altında lk direnç 1.834 dolarda. Buranın geçilmesi halinde 1.855 dolara doğru bir toparlanma olabileceği ifade ediliyor. Destekler ise 1.817 ve 1.804 dolarda.

Tahvilde %5 bölgesi dramatik sonuç yaratır

Analistler, yatırımcıların 10 yıllık ABD Hazine getirisinin yüzde 5 bölgesini test etmeye hazır olduğunu düşünmeye başlaması halinde altın fiyatlarının daha kırılgan hale gelebileceğini söylüyor. Bu durumun gerçekleşmesi halinde ons altında dramatik düşüş yaşanabileceği ve fiyatların 1.800 dolar/ons seviyesinin altına düşebileceği uyarısı yapılıyor.

“EKİM DÜŞÜŞ AYI, KASIMDA ALTIN UYANIR”

City Index’te yer alan değerlendirmeye göre ekim genel olarak altın için kritik bir ay. Geçtiğimiz 45 yıl içinde yılın en çok düşüş eğilimi gösteren ayı, ortalama yüzde -0.51 getiriyle Ekim ayı oldu. Bu dönemde, ortalama negatif getiriler yüzde 3.2 olarak hesaplanırken, pozitif getiri ortalaması yüzde -3.5 oldu. Bu dönemi ons altın yüzde 55.6 oranında kayıpla kapattı.

Son çeyrekte toparlanma umudu

Son çeyrek altında görünüm açısından genellikle daha iyi. Artan mücevher talebi, altının Kasım ve Aralık aylarında sırasıyla yüzde 0.71 ve yüzde 1.3 pozitif ortalama getiri sağlamasına yardımcı oldu. Doların Aralık ayında mevsimsel olarak zayıfl aması, altının ortalama olarak yılın en iyi ikinci ayını yaşamasına yardımcı oldu. Tarihsel verilere bakıldığında altının yaz dönemi sonu ve sonbahar başlangıç döneminde genellikle uykuya girdiği görülüyor. Geçtiğimiz yıl da altın kıymetli metalinde benzer bir model izlemişti. Aynı zamanda tarihsel veriler altın varlığının ekimden sonra toparlanmaya girme eğiliminde olduğunu bize gösteriyor. Özellikle yılın bu döneminde Asya’da, özellikle Hindistan ve Çin’de altın satın alma etkinliklerinin artış gösterdiği görülüyor. Bu beklentiler doğrultusunda altın fi yatının Kasım ayı başı itibariyle artış göstermesi bekleniyor. Wall Street uzman analistlerinin katılmış olduğu bir ankete göre katılımcıların yüzde 54’ü altın fi yatlarının önümüzdeki haftadan sonra artmaya başlayacağını öngörüyor.