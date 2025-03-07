Ambalaj sektörü 2025'e umutlu bakıyor

Sektörün ihracatı yüzde 1 artışla 6,95 milyar dolara çıkarken, ithalatı da yüzde 7 düşüşle 4,26 milyar dolara geriledi. Böylece ambalaj sektörünün dış ticaret fazlası 2024 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 19 artışla 2,68 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin dünyanın en önemli ambalaj üreticileri arasında olduğunu ve sektör olarak dış ticaret fazlası vermeye devam ettiklerini belirten Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, "Zorlu bir 2024 yılını geride bıraktık, ancak 2025'e daha umutlu bakıyoruz. Ambalaj sektörümüz Türkiye için çalışmaya ve katma değer yaratmaya devam edecek." dedi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), ambalaj sektörünün 2024 yılı ihracat ve ithalat verilerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl Türkiye değer bazında yüzde 1 artışla 6,95 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, miktar bazındaki ihracatı ise yüzde 8 düşüşle 3,19 milyon tona geriledi. Sektörün ithalatı ise bir önceki yıla göre miktar olarak yüzde 3 düşüşle 1,93 milyon tona, değer olarak da yüzde 7 düşüşle 4,26 milyar dolara indi. Her sene dış ticaret fazlası veren ambalaj sektörü bu sene de geçen seneye göre yüzde 19 artışla 2,68 milyar dolarlık bir dış fazla vermiş oldu.

Ambalaj türüne göre genel toplamlara bakıldığında plastik ambalajlar yüzde 64’lük payla ilk sırada, yüzde 23 ile kağıt/karton/oluklu mukavva ambalajlar ikinci sırada, yüzde 9’luk payla metal ambalajlar üçüncü sırada, yüzde 3’lük payla cam ambalajlar dördüncü sırada, yüzde 1’lik payla ahşap ambalajlar beşinci sırada yer aldı. 2023 yılındaki toplam ambalaj ihracatında ülke sıralamasında ise ilk sıra Birleşik Krallık’ın, ikinci sıra Almanya’nın, üçüncü sıra ABD'nin, dördüncü sıra Irak’ın ve beşinci sıra İtalya'nın oldu. İlk 10'daki diğer ülkeler ise Fransa, Romanya, Rusya Federasyonu, İspanya ve Yunanistan olarak sıralandı.

'2025 için daha umutluyuz'

2024 ihracat için zorlu bir yıl olmasına rağmen ambalaj sektörü olarak yılı hasarsız olarak atlatmalarının önemli bir başarı olduğunu kaydeden ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, 2025'e ise daha umutlu baktıklarını ifade etti. Türkiye'nin etrafındaki savaşların sona ermesi ile sektörün özellikle 2025'in ikinci yarısından itibaren hızlı bir büyüme göstereceğine inandıklarını belirten Sarıbekir, sektörde uzun yıllara yayılan bir büyüme dönemi öngördüklerini dile getirdi.

Sarıbekir, "Ambalaj sektörü olarak tüm dünyaya ürün satıyoruz ama bizim için yakın pazarlar çok daha önemli. Halihazırda ihracatımızın yüzde 70'ini yanı başımız olan Avrupa'ya yapıyoruz. Avrupa'ya ve yakın coğrafyamıza biraz daha yoğunlaşarak 2030 hedefimiz olan 10 milyar dolara zamanından önce ulaşacağımızı düşünüyorum. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitmesi de bizim için önemli fırsatlar yaratacak. Ayrıca hızla gelişen Ortadoğu bölgesi de önemli hedef pazarlarımızdan olacak. Ambalaj sektörümüz Türkiye için çalışmaya ve katma değer yaratmaya devam edecek." dedi. Sarıbekir, son dönemin en önemli konularından biri olan sınırda karbon düzenlemesinin, karbon ayak izi ve sürdürülebilirlik gibi yeni endüstri ihtiyaçlarına uyum kabiliyeti çok yüksek bir sektör olan ambalaj sektörü için özellikle yakın pazarlar arasında ciddi bir avantaj yaratabileceğine de dikkat çekti.