  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ankara'da ekmeğe zam geldi
Takip Et

Ankara'da ekmeğe zam geldi

Ankara’da ekmek fiyatlarında artışa gidildi. Buna göre, 200 gram ekmek fiyatı 10 liradan 12,5 liraya yükseldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ankara'da ekmeğe zam geldi
Takip Et

Ankara’da ekmek fiyatlarına yeni zam geliyor. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Anlıaçık, 3 Ocak itibarıyla ekmek fiyatlarının artacağını açıkladı.

Yeni Ankara'da yer alan habere göre, Anlıaçık yaptığı açıklamada, “3 Ocak itibarıyla 200 gram ekmeğin satış fiyatı 12,5 TL olarak belirlendi” diyerek fiyat değişikliğinin gerekçesini, artan maliyetlere bağladı. Fırıncılar, un, maya ve enerji gibi temel girdi fiyatlarının yükselmesi nedeniyle bu zammın kaçınılmaz hale geldiğini savundu.

Anlıaçık, “Son dönemde hem enerji hem de hammadde fiyatlarında büyük artış yaşandı. Yeni fiyatlar bu maliyet artışlarını dengelemek için belirlendi” dedi.

Ödemeler güncellendi: Evde bakım maaşı ve çocuk yardımları belli olduÖdemeler güncellendi: Evde bakım maaşı ve çocuk yardımları belli olduEkonomi
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam ya da indirim var mı? İşte 3 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yeni yıl geldi, otomotivde zam hareketliliği başladı: İşte fiyatlarını güncelleyen araba markalarıYeni yıl geldi, otomotivde zam hareketliliği başladı: İşte fiyatlarını güncelleyen araba markalarıEkonomi
Ferdi Tayfur hayranı genç, dini değerlere hakaretten gözaltına alındıFerdi Tayfur hayranı genç, dini değerlere hakaretten gözaltına alındıGündem

 

Ekonomi
Altını, dövizi, borsayı solladı, yıllık getirileri %90’ı aştı! İşte 2024'ün en karlı yatırım aracı
Altını, dövizi, borsayı solladı, yıllık getirileri %90’ı aştı! İşte 2024'ün en karlı yatırım aracı
Kamu çalışanlarından memur zammına tepki: Maaşlara refah payı eklenerek, YDO zammı verilmeli
Kamu çalışanlarından memur zammına tepki: Maaşlara refah payı eklenerek, YDO zammı verilmeli
Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi: Enflasyonda düşüş devam edecek
Mehmet Şimşek’ten 2024 yılı muhasebesi: Enflasyonda düşüş devam edecek
Sosyal yardım alanların sayısı iki kat arttı! Bakan Göktaş 'yoksulluk artıyor' eleştirisine yanıt verdi
Sosyal yardım alanların sayısı iki kat arttı! Bakan Göktaş'tan 'yoksulluk' eleştirisine yanıt geldi
Zam oranı açıklandı, Memur-Sen'den ilk tepki geldi: 'Refah payı istiyoruz'
Memur-Sen: Refah payı istiyoruz
Sigara ve içkiye ÖTV zammı: İşte zam oranı...
Sigara ve içkiye ÖTV zammı