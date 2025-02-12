Ankara’da toplu ulaşıma zam geliyor! Bilet ücretine yüzde 23.8 artış bekleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu ulaşım tarifesine zam için görüşmelere başlıyor. Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısı yarın yapılacak. Biletlere ortalama zam oranının yüzde 23.8 olması bekleniyor.

Bilet fiyatına 5 TL zam gelmesi bekleniyor

21 TL olarak uygulanan tam bilet ücretinin yüzde 23.8 oranında zam yapılması halinde bilet fiyatı 26 liraya yükselecek.

Pek çok büyükşehir ocak ayında zam yapmıştı

Ocak ayında birçok büyükşehir belediyesi, toplu ulaşım tarifelerine zam yapma kararı alırken, Ankara'da beklenen UKOME toplantısı için muhtemel tarih perşembe olarak belirlendi.

İndirimli kartlarda da ulaşım tarifesi değişecek

13 Şubat Perşembe günü (yarın) yapılması beklenen ABB Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında, ulaşım tarifesinin yüzde 23.8’lik bir artış yapılması bekleniyor. Bu artışla birlikte 60-65 yaş, öğrenci ve indirimli kartların da ücret tarifesinde değişikliğe gidilecek.

Özel Halk Otobüsleri ile ilgili durum netlik kazanmadı

Öte yandan şehir içi ulaşımda önemli bir rol üstlenen özel halk otobüslerinin akıbeti de merak konusu olmakta. Ocak ayında yapılan açıklamada Özel Halk Otobüsçüleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçları gerekçesiyle kendilerine verilen destek ödemelerinin kesildiği öne sürülmüş ve 1 Şubat tarihi itibarıyla özel halk otobüslerinde 60-65 yaş ve öğrenci indirimli kartların kabul edilmeyeceği duyurulmuştu.

Son olarak belediye ile yapılan görüşmelerin ardından söz konusu kısıtlama kararının 15 Şubat'a ertelendiği açıklandı.