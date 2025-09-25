  1. Ekonomim
Anlaşma imzalandı: THY 200'den fazla Boeing uçağı alacak

Türkiye'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Ankara'nın ABD ile 200'den fazla Boeing yolcu uçağı için milyarlarca dolarlık bir anlaşma imzaladığını söyledi.

Türk Hava Yolları, ABD merkezli uçak üreticisi Boeing ile 200’den fazla yolcu uçağını kapsayan stratejik bir anlaşmaya imza attı. ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, anlaşmanın tamamlandığını ve teslimat sürecinin başlayacağını duyurdu.

ABD Büyükelçisi John Barrack

THY ile Boeing arasında 200’den fazla yolcu uçağı alım anlaşması imzalandı.

Birbirlerimize karşı ne kadar da uyumlu/işbirliği içerisinde olduğumuza herkes şaşıracak diye düşünüyorum.

Bir gelişme/ilerleme olacak mı derseniz, evet, olacak. Kongre’nin oluşturduğu yasalar, CAATSA ve NDAA konusunda Başkan ve Kongre’nin işbirliği gerekli. Bu konuda çalışmalar başlatılacak. 

Türkiye'ye F-35 teslimatı konusu yıl sonuna kadar çözülebilir

