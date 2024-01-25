Araştırma sonuçları yayınlandı: Açlık sınırı asgari ücreti geride bıraktı

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMU-AR tarafından yapılan açlık ve yoksulluk araştırmasının sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, Ankara’da dört kişilik bir ailenin açlık sırını ocak ayında 17 bin 442 liraya kadar yükseldi. 1 Ocak 2024’ten geçerli olmak üzere 17 bin 2 lira olarak belirlenen yeni asgari ücreti yılın ilk ayında geride bırakmış oldu.

Açlık sınırı ocakta bir önceki aya göre 959 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 699 liralık artışta 31 bin 53 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre bin 658 lira arttı. Son bir yıllık dönemde ise sınırı 7 bin 646 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 13 bin 855 lira ve yoksulluk sınırı ise 21 bin 501 liralık artış kaydetti.

Dört kişilik bir ailenin yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise, ocakta bin 658 lira daha artarak 48 bin 495 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 21 bin 501 lira olarak gerçekleşti.

Kuru bakliyat 12 lira arttı

Ankara’da en fazla alış-veriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et- balık- yumurtaya aylık olarak harcanması gereken tutar ocakta bir önceki aya göre 122 lira, yıllık olarak ise 2 bin 278 lira artarak 4 bin 659 lira oldu. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 12 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 134 liralık artışla 368 liraya yükseldi.

Bir önceki aya göre 59 lira azalarak 3 bin 666 liraya gerileyen süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcamada son bir yılda ise 994 liralık artış oldu. Meyve için harcanması gereken para ocakta 519 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise bin 388 lira artarak 2 bin 108 lira oldu. Sebze harcaması ise önceki aya göre 208 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise bin 222 lira artarak 2 bin 489 liraya kadar yükseldi.

Ekmek, un ve makarna gibi ürünler için yapılması gereken harcama ocakta 114 lira artarak bin 523 liraya yükselirken, pirinç ve bulgur harcamaları 42 lira artarak 715 liraya çıktı. Yağ için yapılması gereken harcama ise 27 lira artarak 485 lira oldu.

Şeker, bal, pekmez, reçel gibi gıda maddelerine yapılması gereken harcama ocakta önceki aya göre 2 lira artarak bin 74 lira oldu. Aynı ailenin zeytin için yapması gereken harcama ise 29 lira azalarak 444 liraya çıktı.

Yetişkin erkek için 2.800, yetişkin kadın için 2.200, genç için 3.000 ve çocuk için de 1.600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre ocak ayında açlık sınırı yetişkin erkek için 5 bin 93 lira, yetişkin kadın için 3 bin 998 lira, çocuk için 2 bin 903 lira ve genç için de 5 bin 449 lira oldu.

Gıda dışı harcamalar

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat değişimleri de esas alınarak yapılan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini “yoksunluk hissi duymadan” karşılayabilmesi için gereken harcama tutarı da ocakta 31 bin 53 liraya yükseldi.

Ocakta dört kişinin giyim ve ayakkabı harcamaları bin 581 liraya inerken, barınma (kira dâhil) harcamaları 6 bin 901 liraya yükseldi, ev eşyası harcamaları 4 bin 95 lira, sağlık harcamaları bin 316 lira oldu. Ulaştırma harcamaları 9 bin 425 liraya indi. Haberleşme harcamaları bin 96 liraya, eğlence ve kültür harcamaları bin 11 liraya, eğitim harcamaları 687 liraya, tatil-otel harcamaları 3 bin 181 liraya ve çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar bin 762 liraya çıktı.