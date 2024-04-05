Arçelik, Whirlpool’la Avrupa evliliği yaptı, 5.5 milyar Euro’luk Beko Europe doğdu

Vahap MUNYAR

KOÇ Holding’in amiral gemisi Arçelik ve ABD’li Whirlpool’un Avrupa’daki iştirakleri “Beko Europe” adlı yeni ortak şirket çatısı altında birleşti. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ile Arçelik Global CEO’su Hakan Bulgurlu, “Beko Europe, 11 üretim tesisine sahip, 5.5 milyar Euro ciroya sahip, 20 bin istihdamı olan bir şirkete dönüştü” dedi. Ebiçlioğlu, Arçelik’in 2023 yılı ciro hedefini 10 milyar Euro olarak saptadıklarını, ‘Beko Europe’un kuruluşuyla 11 milyar Euro’yu bulduğunu bildirdi.

Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Hakan Bulgurlu, ‘Beko Europe’un kuruluşuyla, ortaya çıkan yapıyı ve hedeflerini anlatmak üzere bir sohbet toplantısı düzenledi. Ebiçlioğlu ve Bulgurlu, şunları anlattı:

BEKO EUROPE’UN YÜZDE 75’İ BEKO’NUN: Avrupa’da Arçelik ve Whirlpool kontrolünde faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların payları, Hollanda’da kurulan Beko Europe’a devredildi. Şirketin sermayesinin yüzde 75’i Beko’ya, yüzde 25’i ise Whirlpool’a tahsis edildi. Whirlpool’un Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki faaliyetleri ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas’ta bulunan bağlı ortaklıklarının yüzde 100 hissesi de ayrıca Beko’ya devredildi.

WHIRLPOOL’UN 9 TESİSİ BEKO’DA: Whirlpool’un İtalya, Polonya, İngiltere, ve Slovakya’daki 9 üretim tesisi ve 39 iştiraki Beko Europe’a devredildi. Beko’nun Avrupa’daki 30 iştiraki ve Romanya’daki 2 üretim tesisi de yeni şirketin çatısı altına girdi. Beko Europe, yıllık 24 milyon adetlik üretim kapasitesine ulaştı.

MARKALAR DA AYNI ÇATI ALTINDA: Arçelik’in Avrupa’da faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarına ait Beko, Gru ndig, Arctic, Elektrabregenz, Flavel, Blomberg, Altus ve Leisure markaları ile Whirlpool’a ait olan Whirlpool, Ariston, Indesit, Hotpoint, Ignis, Privileg, Polar ve Bauknecht markaları Beko Europe’un tasarrufuna geçti.

AVRUPA’DA BİR NUMARA: Beko Europe ile birlikte Beko (Arçelik), 57 ülkede 121 iştiraki, 22 markası ve 55 bin çalışanı ile Avrupa’da 1 numaralı beyaz eşya şirketi haline geldi. Beko Europe, Arçelik ve Whirlpool’un markaları, ürün portföyleri ve satış kanallarının birleşimiyle oluşan sinerjiden fayda sağlayacak. Sinerji sayesinde önümüzdeki dönemde Türkiye’nin Avrupa pazarındaki ihracat kapasitesi ve görünürlüğünde de önemli bir artış gerçekleşecek. Avrupa’nın ev aletleri sektöründeki konumumuz canlanırken daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir gelecek için çabalarımız devam edecek.”

Çayırova’daki çamaşır makinesi fabrikası işletmesi Manisa’ya taşınıyor

ARÇELİK Global CEO’su Hakan Bulgurlu, Arçelik’in Kocaeli Çayırova’daki çamaşır makinesi tesisinin Manisa’ya taşınacağını belirtip, şu bilgileri verdi:

Ayrıca 2022 yılında Whirlpool Corporation’ın Rusya’daki üretim tesisleri ve ticari faaliyetlerini satın alarak faaliyetlerimizi genişlettik.

Yeni yatırımlarla Mısır, Bangladeş ve Pakistan’da üretim ağını kuvvetlendirmek için harekete geçtik.

Mısır’da 100 milyon dolar yatırımla inşa ettiğimiz ve bu yıl faaliyete açmayı planladığımız beyaz eşya fabrikası 1.1 milyon adet üretim kapasitesine sahip olacak.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Eskişehir, Manisa ve Mısır’daki yatırımları anlatırken, şu bilgiyi paylaştı: “Her yıl 200- 300 milyon Euro’luk yatırım yapıyoruz. Yani, bizde her yıl manşet yatırım var.”

Arçelik markası Türkiye’de korunacak, halka açık şirketin adı değişmeyecek

ARÇELİK Global CEO’su Hakan Bulgurlu, kartvizitinde bundan sonra Beko’nun öne çıkacağını belirterek, Beko Europe’un kurulmasının Arçelik’e nasıl yansıyacağını şöyle özetledi:

Arçelik, küresel operasyonlarını Beko kurumsal markası adı altında toplayacak. Arçelik Pazarlama A.Ş. altında Türkiye’de faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

Halka açık ana şirket Arçelik A.Ş de ismini koruyacak fakat kurumsal markası Beko olacak.

Başta Arçelik olmak üzere yerel değer yaratan tüm markalarımızla (Arçelik, Beko, Grundig, Altus, Leisure) Türkiye pazarında faaliyet göstermeye ve güçlü konumumuzu korumaya devam edeceğiz.

8 YILDA 1.7 MİLYAR EURO YATIRDI, HEDEFİ KÜRESEL LİDERLİK

KOÇ Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik’in globalleşme yolculuğunu şöyle anlattı: 2000’li yıllarda Romanya’da Arctic’le başlayan yerel markalar yolculuğumuz Leisure, Flavel, Elektrabregenz, Bloomberg ve Almanya kökenli Grundig ile sürdü.

2011 yılında Güney Afrika’da Defy ve 2016’da Pakistan’ın önde gelen markası Dawlance satın alımı gerçekleşti.

2016’da Tayland buzdolabı işletmemiz üretime başladı.

2017’de Tata Grubu’na bağlı Voltas ile ortak Voltas Beko’yu kurarak girdiğimiz Hindistan pazarında 2020 yılında yeni beyaz eşya fabrikamızla faaliyetleri genişlettik.

2019’da Singer Bangladeş markasını satın alarak girdiğimiz ülkede 78 milyon dolar yatırımla yeni beyaz eşya fabrikasını bu yıl devreye alacağız. 2021’de Whirlpool’un Manisa’daki soğutucu ve çamaşır makinesi üretim tesislerini satın aldık. Ocak 2024’te bu tesislerde çamaşır makinesi üretimi de başladı.

2021’de ayrıca Japonya’nın önde gelen şirketler grubu Hitachi GLS ile kurduğumuz Arçelik Hitachi Home Appliances ortak girişim şirketi ile Asya-Pasifik bölgesindeki etkinliğimizi artırarak Vietnam ve Çin özelinde önemli sinerjiler elde ettik. 2016 yılından beri Türkiye ve globalde yaptığımız toplam satın alma ve teknoloji yatırımları 1.7 milyar Euro’ya ulaştı.

Afrika, Amerika, Asya Pasifik, Avrupa ve Orta Doğu bölgeleri olmak üzere toplam Türkiye dışı cirosu 5 milyar Euro oldu.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, ürettikleri ürünler toplamının 40 milyonu aştığını vurgulayarak, “Hedefimiz dünya liderliği” dedi.