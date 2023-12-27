Asgari ücret zammı ne zaman yatacak, hangi aydan itibaren hesaplara geçecek?
Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ve tüm toplumu ilgilendiren yeni asgari ücret belli oldu. Asgari ücret 17 bin 2 lira olarak açıklandı. Milyonlarca çalışan asgari ücret zammının hesaplara ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman ödenecek? Asgari ücret zammı ne zamandan itibaren geçerli olacak? İşte yeni asgari ücrete ilişkin detaylar...
Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamı netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti. Buna göre, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.
Yeni asgari ücretin ne zaman hesaplara yatacağı da merak ediliyor. Yeni asgari ücret 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bazı kurum ve işletmelerde genel olarak maaş ödemeleri çalıştıktan sonraki ay yapılıyor. Bu sebeple zamlı asgari ücret 31 Ocak tarihinden itibaren yatırılacak.
Son beş yıldaki asgari ücret rakamları şu şekilde:
2019: 2 bin 20 lira
2020: 2 bin 324 lira
2021: 2 bin 825 lira
2022 Ocak: 4 bin 253 lira
2022 Temmuz: 5 bin 500 lira
2023 Ocak: 8 bin 506 lira
2023 Temmuz: 11 bin 402 lira