Asgari ücret zammı ne zaman yatacak, hangi aydan itibaren hesaplara geçecek?

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamı netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kamuoyuyla paylaştığı yeni asgari ücretin detayları netleşti. Buna göre, brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin, 17 bin 2 lira 12 kuruşunu net asgari ücret, 2 bin 800 lira 35 kuruşunu SGK primi ve 200 lira 3 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturdu.

Yeni asgari ücretin ne zaman hesaplara yatacağı da merak ediliyor. Yeni asgari ücret 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bazı kurum ve işletmelerde genel olarak maaş ödemeleri çalıştıktan sonraki ay yapılıyor. Bu sebeple zamlı asgari ücret 31 Ocak tarihinden itibaren yatırılacak.

Son beş yıldaki asgari ücret rakamları şu şekilde:

2019: 2 bin 20 lira

2020: 2 bin 324 lira

2021: 2 bin 825 lira

2022 Ocak: 4 bin 253 lira

2022 Temmuz: 5 bin 500 lira

2023 Ocak: 8 bin 506 lira

2023 Temmuz: 11 bin 402 lira