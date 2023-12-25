Asgari ücret zammında tarih belli oluyor: 2024 asgari ücreti ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısına çevrildi. İşçi ve işveren tarafının görüşmelerde belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından gelecek haftanın ilk günlerinde açıklanması bekleniyor.

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu dün, asgari ücretin cuma gününe kadar belli olacağını söyledi. Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten Akbaşoğlu, memur ve emeklisini de yüzde 50'ye yakın ücret artışının beklediğini açıkladı.

Asgari ücret ne zaman belli olacak?

EKONOMİ'nin edindiği bilgilere göre, taraflar yeni asgari ücret için zamda uzlaşı sağlarsa, sonucun büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çarşamba günü yapılması beklenen kabine toplantısının ardından açıklanacağı tahmin ediliyor.

Asgari ücrete olası zam senaryoları neler?

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.