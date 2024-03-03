Asgari ücrete zam iddiası: 'Yüzde yüz' diyerek paylaştı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı için asgari ücrette bir kez zam yapılacağını teyit etmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da geçen yıl yaptığı açıklamada, 2024 yılında asgari ücrete tek zam yapılacağını duyurmuştu.

Merkez Bankası'nın 2024'ün ilk Enflasyon Raporu'nda asgari ücrete ara zam yapılmayacağı işaret edilmiş, raporda, "asgari ücretin 2024 yılında bir kez güncelleneceği" vurgulanmıştı.

Asgari ücrete temmuzda zam gelecek mi?

Emekliye ek zam ve 3 bin liraya yükseltilen bayram ikramiyesinin artırılacağı yolundaki beklentinin ardından bir iddia da SGK Uzmanı İsmail Sevinç’ten geldi

Sözcü TV yayınına katılan Sevinç, asgari ücrete temmuz ayında bir zam daha yapılacağını öne sürdü. “Asgari ücrete temmuz zammı gündeme gelecek mi” sorusuna Sevinç, “Yüzde yüz” yanıtını verdi.

Sevinç, “Bu konuya birkaç yerden bakalım. Bir; asgari ücret 17 bin lira, temmuz ayına geldiğimiz zaman yüzde 20-25 enflasyonla girecek, o da eriyecek. Bir de şu var. Yüzde 20-25 6 aylık bir TÜFE olduğu zaman tarihinde hiçbir zaman tek zamla götürülmemiş.

Sevinç değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

* Asgari ücrete artış demek, devletin kasasına da para girmesi demek. Çünkü prim topluyor. Onu artırmazsa emekliye de standart vereceğini vermekte zorlanır. Sadece iyileştirme değil bir taraftan işleri yürütmek için de gerekiyor. Bence yüzde yüz. 2 aylık enflasyonun yüzde 10'ları aştığı bir ortamda asgari ücretin temmuza götürmesi bile kolay değil.

* Emekli maaş artışları devreye gireceği için, normal artışları diyorum, rutin artışlar onun da bir yerden artırıp finanse edecek, edilmesi gerekiyor. Asgari ücret prim artışını kullanılacak. Asgari ücret tek olmaz, olmayacağı belliydi."

İlk olarak Şeref Oğuz duyurmuştu

Ekonomim yazarı Dr. Şeref Oğuz da asgari ücrete temmuz ayında zam geleceği öngörüsünde bulunmuştu. Ekonomim.com’a konuşan Oğuz, “Gerek işverenler, gerek konuştuğum kamu görevlileri ve çalışanların beklentileri asgari ücretin enflasyona bağlı olarak bu yıl içinde bir kez daha artırılması yönünde” ifadelerini kullanmıştı.

Şeref Oğuz şöyle devam etmişti: “Bunun dışında bölgesel asgari ücret olabilir mi bu da tartışılıyor. Örneğin ‘Bingöl'deki asgari ücretle İstanbul'daki asgari ücret aynı mı olmalı, bölgesel asgari ücret uygulanır mı?’ değerlendirmesinin yaşanacağı seçim sonrası bir haziran ayı bizi bekliyor olacak."