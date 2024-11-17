Mehmet Şimşek: Asla kimsenin vergi borcunu silmedim, silmem!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, vergide adalet ve vergi borcu silme konularına ilişkin soruları yanıtladı. Çok uluslu şirketlerin minimum yüzde 15 vergi vereceği şekilde düzenleme getirildiğini ifade eden Şimşek, "Şirketlerin taşınmaz satışlarında yüzde 50 kazanç istisnasını, serbest bölgede faaliyet gösterenlerin istisnasını daralttık. Kur korumalı mevduata (KKM) stopaj vergisi getirdik. Zengini vergilendiriyoruz" dedi.

"850 bin esnaf gelir vergisi istisnasına tabi"

Şimşek, gelir vergisi tarifesinin en alt dilimini yüzde 15'e düşürdüklerini, en üst dilimini de yüzde 40'a çıkarttıklarını hatırlatarak 850 bin esnafın gelir vergisi istisnasına tabi olduğunu belirtti. Ayrıca bunların KDV mükellefiyetinin bulunmadığını vurguladı.

Dolaylı ve dolaysız vergiler konusunda Türkiye ile diğer ülkelerin kıyaslanmasına değinen Şimşek, "2002'de dolaysız vergilerin toplam vergiler içerisindeki payı yüzde 53,1'di. Şimdi yüzde 56,1'e çıkmış. 2002'de yüzde 46,9 olan dolaylı vergilerin oranı yüzde 43,9'a düşmüş. Arzuladığımız yerde değiliz ama yüzde 70 dolaylı vergi dediğiniz zaman uluslararası tanıma uymuyor." değerlendirmesini yaptı.

"Benim bir yetkim yok"

Bakan Şimşek, şirketlerin vergi borçlarının silindiği iddiasıyla ilgili, "Türk vergi hukukunda, hiçbir bakanın veya idarenin, vergi borcunu silme yetkisi yok. Vergileri silme yetkisi sadece ve sadece yüce Meclis'indir. Uzlaşmalarda ana parada hiçbir şekilde indirim yapılamaz. Ben vergi borcu asla silmedim. Çünkü ben hiçbir şekilde böyle bir sorumluluk üstlenmem. Maliye Bakanı'nın hatta Cumhurbaşkanı'nın vergi silme yetkisi yoktur. Ben hiçbir zaman, hiçbir şirketin vergisini silmedim, silmeyeceğim. Çünkü silemem, benim bir yetkim yok." açıklamasını yaptı.