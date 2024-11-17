Demokrat Parti Kurultayı'nda kavga! Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa edecek iddiası

Demokrat Parti, "Söz Yeniden Milletin" sloganıyla gerçekleştirdiği 15. Olağan Kongresi'nde gergin anlar yaşadı. Genel İdare Kurulu Üyesi İlay Aksoy’un genel başkanlık adaylığı, yeterli imza sayısına ulaşamadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Divan Başkanı, bazı delegelerin imzalarını geri çektiğini ve bir kısmının da geçersiz sayıldığını belirtti. Bu durum, parti içinde tartışmalara neden oldu.

"Demorkarisden zerre miskal nasip almamışlar"

Adaylığı kabul edilmeyen ve görevinden istifa eden İlay Aksoy, "Herkes duysun ve bilsin. Bugün bu partide darbe yapıldı. Delegelerin iradelerine ipotek koyuldu. Kendilerine "demokrat" diyenler demokrasiden zerre miskal nasip almamışlar" sözleriyle tepki gösterdi.

Öte yandan Genel Başkan Gültekin Uysal ise Altılı Masa vurgusu yaptığı konuşmasında, "Öyle oldu böyle oldu… Altılı Masa tecrübemiz de var. Biz bu partiyi birileri kabul etmese de iktidar ortağı yapmanın eşiğine getirdik. Yüzde 1,5 oy nedir? O noktaya getirdik” dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz ise Cemal Enginyurt ve Salih Uzun’un partilerinden istifa edeceği iddiasını gündeme taşıdı.

Saymaz yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Demokrat Parti’nin İstanbul ve İzmir milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun’un yarın partilerinden istifa edeceği konuşuluyor. Demokrat Parti’nin milletvekili sayısı bire düşecek."

Demokrat Parti’nin İstanbul ve İzmir milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun’un yarın partilerinden istifa edeceği konuşuluyor.

Demokrat Parti’nin milletvekili sayısı bire düşecek. — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) November 17, 2024

Ne olmuştu?

Demokrat Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İlay Aksoy, adaylık açıklamasında, parti yönetiminin sıkıştırılmış bir kongreyi tercih ettiğini belirterek "Tarihten gelen mücadeleci ruhumuzla ben İlay Aksoy olarak bu pazar günü yapılacak olan baskın kongrede her türlü olumsuzluklara ve engellemelere rağmen bu düzene artık yeter demek için Demokrat Parti Genel Başkanlığına adaylığımı koyuyorum" demişti.

Aksoy açıklamasında, "Defalarca uğraşmama rağmen maalesef güncel delege listesi genel merkez tarafından şahsıma verilmemiştir. Listenin verilmemesi sadece benim adaylığıma karşı değil. Esas partimizin kaderini belirleyecek olan değerli delegelerimizin adaylar arasında tercih yapma hakkı ellerinden alınıp iradelerine bizzat ipotek koymaktadır" ifadelerini kullanmıştı.