ASO Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi 12 Aralık'ta

ANKARA (EKONOMİ) – Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından düzenlenen Türkiye’nin askeri lojistik alanına odaklanan tek etkinliği, 3. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi - DLSS, 12-13 Aralık günlerinde Ankara’da yapılacak. Etkinliği, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Bakanlığı da destekliyor. Yeni ürünlerin de sergileneceği etkinliğe, yerli ve yabancı uzmanlar, askeri personel, akademisyen ve şirketler-kurumlardan karar vericilerle sanayiciler katılıyor.

Etkinlik öncesi bir değerlendirme yapan ASO Başkanı Seyit Ardıç, savunma sanayiinde Ankara’da yerleşik üreticilerin lider pozisyonuna vurgu yaparak, savunma sanayiinin 2024’te 11 milyar dolar ihracat ve yüzde 85 yerlilik oranı hedeflerini hatırlattı. Seyit Ardıç, "DLSS, askeri lojistik alanında yerli üreticilerimizi uluslararası karar vericilerle buluşturarak önemli bir ihracat üssü olmayı amaçlıyor. Zirve, özellikle yabancı ülkelerden katılacak karar vericilerle tanışma ve iş birliği fırsatları sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin yakın çevresindeki sıcak çatışma ve savaşları belirten Ardıç, “Böyle bir coğrafyadaysanız askeri yatırımlarınızı hep güçlü ve dinamik tutmalısınız. Bu noktada lojistik büyük avantaj sağlıyor. Milli üreticilerimiz, hava, deniz, demir yolu, kara alanlarında ve bunların kombinasyonu üzerinde geniş bir yelpazede lojistik çözümleri üzerine çalışıyor. Lojistiğe özel düzenlediğimiz bu etkinlik, milli üreticilerimiz için çok önemli.” yorumunu yaptı.