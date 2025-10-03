ASRİAD Başkanı Yıldız” Enflasyon bıkkınlık verici psikolojiye neden oluyor”

ASRİAD Genel Başkanı Cemil Yıldız, eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanması üzerine yaptığı değerlendirmede, düşürülme süreci uzayan enflasyonun toplumda yorucu ve bıkkınlık verici bir psikolojiye sebep neden öne sürdü. Açıklanan rakamlarına göre; TÜFE’de yıllık enflasyon 33,29 olurken eylül ayı enflasyonunun ise, 3.23 olarak gerçekleştiğini belirten Yıldız, “ Bu rakam, beklentilerin çok üstünde bir yere işaret etti. Gıda konusu, yaşanan bir kısım iklim etkileri dolayısıyla sorunlu hale dönüşmüştü. Ancak altı aylık süre içerisinde konuyla ilgili bir tedbir alınamamış olması dikkat çekmekte” dedi.

Bundan böyle daha etkin ve hızlı sonuç alıcı politikalar üretmek gerektiğini ifade eden ASRİAD Başkanı Cemil Yıldız, yaptığı yazılı açıklamasında su görüşlere yer verdi:

“ Son dönemde adeta sadece Merkez Bankası politikalarıyla konunun çözümü için uğraşmanın yeterli olmadığı görülmektedir. Artık daha etkin ve daha hızlı sonuç alıcı politika üretmek gerekmektedir. Konu aciliyet kesbetmiştir. Konuyu kendi akışına bırakıp faizleri yönetmekle çözülecek bir mesele olmaktan çok ötedir. Zaten faizlerin istendiği hızla indirilememiş olması halen yaşanılan; hem pahalılık hem durağanlık sorununu müzmin hale getirmektedir. En kötü olanı ise toplumun artık ‘bu enflasyon düşmeyecek’ fikriyatına ikna olmasıdır. Bunun siyasi sonuçları da olacaktır. Daha etkin bir politika setine gerek olduğu aşikardır. 26’lar seviyesindeki ÜFE şansını kullanamamak da önemli bir sorundur. Politikaları gözden geçirmek zorunlu ve acil hale gelmiştir. “Enflasyon yüksek çıktı, öyleyse faizleri pas geçelim” düşüncesi tekrar gündem olursa toplum büyük bir kısır döngünün mağduru olmaya devam edecek demektir. Bu girdaptan çıkmak zorundayız.”



