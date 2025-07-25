ASRİAD Genel Başkanı Yıldız: “Faiz indirim akışı aksamamalı”

ASRİAD Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız, PPK faiz indirimi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “TCMB, PPK faiz indirim dönemine tekrar girmiş bulunmaktadır. Hiç şüphesiz bu önemli ve zorunlu bir karardır. Ancak beklentimiz tek haneye ininceye kadar akışın bir daha bozulmamasıdır” dedi.

ASRİAD Genel Başkanı İbrahim Cemil Yıldız konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Ekonominin çok zorlu bir süreçten geçtiği, faiz ve enflasyon sorununun tüm piyasaları ciddi anlamda sarstığı bir dönem yaşanmaktadır. Enflasyonla mücadelede kullanılan faiz silahı ve emisyon hacmine ilişkin politikalar büyük daralmalara ve işyeri kapanmalarına sebebiyet vermektedir.

2025 yılına iyi girildiği halde gelişen siyasi olaylar akışı negatif etkilemiş ve yeniden faiz artışlarına dönülmüştür. Bu durum ülkemizin altı ayına mal olmuştur. Bugün yeniden faiz indirim aşamasına gelinmiş olması güzeldir ancak bir daha geri dönüş de yaşanmamalıdır. Ülkemiz ekonomisinin özellikle reel sektörün daha fazla sıkılamaya tahammülü kalmamıştır.

Enflasyonla mücadelede yapısal tedbirler de devreye sokulmalı sadece finansal enstrümanlar üzerinden politika yapılmamalıdır. Zira halen yüzde 43, son derece yüksek bir politika faiz seviyesidir. Bu durum reel piyasaların kendine gelişini engellemektedir. Oysa bizim gerçek anlamda ekonomik düzelme için reel piyasaların güven içinde düzgün çalışmasına ihtiyacımız vardır. Aksi takdirde sağlam ve güvenli bir ekonomik gelecek üretemeyiz.”