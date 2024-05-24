ATO Başkanı Baran: İnşaat sektöründe planlamaya ihtiyaç var

ANKARA (EKONOMİ) - İnşaat sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği panelde konuşan Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 1980’lerden itibaren sektörde faaliyet gösteren işletme sayısında hızlı bir artış yaşandığını vurgulayarak, inşaat sektörünün yaşadığı sorun ve zorlukların çözüme kavuşturulması açısından planlamanın önemine de dikkati çekti.

Baran, “İnşaat sektöründe planlamaya ihtiyaç var” dedi.ATO Başkanı Gürsal Baran açılışta yaptığı konuşmada, inşaat sektörünün ülke büyümesinin üzerinde bir büyüme sağladığını, ayrıca Türk müteahhitlerin küresel çapta başarı sağladığını kaydetti. Baran, ATO olarak sektörün yaşadığı sorunların çözümü için katkı vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

ATO 35 No'lu İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği Meslek Komitesi ve 63 No'lu Proje Hizmetleri Meslek Komitesi’nin, TMMOB-Mimarlar Odası Ankara Şubesi işbirliğiyle ATO’da, “Sektör Paydaşları Konuşuyor” başlıklı panel dizisinin ilk oturumu yapıldı. Panele, yerel yönetim ve kamu yanında, sektör sivil toplum örgütleri ve iş insanları katıldı.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Başkan Derya Başyılmaz da konuşmasında, sektörün paydaşı olan tüm birimlerin çeşitli sorunlar yaşadığını vurguladı. Konut sektörünün ekonomik duruma göre artış ya da azalış yaşadığını hatırlatan Başyılmaz, “Ekonomik belirsizlikler, finansman zorlukları, maliyet artışı, ruhsat ve planlama süreçlerindeki sıkıntılar, arz talep dengesinin değişimi gibi hususlar tüm sektör paydaşlarını etkiliyor” dedi.

ATO’nun 35 No’lu İkamet Amaçlı İnşaat Müteahhitliği Meslek Komitesi Başkanı ve Türk Dünyası Mühendisler Mimarlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Mertoğlu ise konuşmasında, “Bizim şu an sıkıntılarımız herhangi bir belediyede, herhangi bir mahallede yaşadığımız sıkıntılar değil. Biz şu an bu sıkıntıları çözersek 85 milyon nüfusumuzun sorununu çözmüş olacağız. Sektör açısından 300 milyonluk Türk nüfusunun bulunduğu bir coğrafyayı, potansiyeli konuşuyoruz. Dünyada iki tane müteahhit millet var. Çin ve Türkiye. Biz kendi içimizdeki bu olguları birer taş gibi yerine koyduğumuz zaman önümüzde bir sokak arası değil, bir otoban var” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Şeyda Emekçi’nin moderatörlüğünde yapılan panele, ATO Meclis Üyesi Mücahit Şentürk, Türk Serbest Mimarlar Derneği Başkan Yardımcısı Ragıp Güneş Gökçek, Şehir Plancısı Musa Özalp, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynep Taş Gökdoğan ve Saltuk Furkan Topçu ile Şehir Plancısı Kadir Hakan Yazar katıldı.