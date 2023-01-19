ATO Başkanı Baran: Doğal taşta katma değer artışı için mesleki eğitim gerekli

ANKARA (EKONOMİ)

Ankara Ticaret Odası(ATO) Başkanı Gürsel Baran, 30 No’lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi’nin organizasyonda yaptığı konuşmada, sektördeki katma değer artışı için mesleki eğitimin gerekli olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı toplantıda, ATO olarak mesleki eğitimin öneminin farkında olduklarını belirten Gürsel Baran, sektörde usta öğretici sorunu da bulunduğunu bildirdi.

Doğal taş sektöründe de hem nitelikli istihdam hem de gençlere doğal taşları işlemeyi ve ekonomiye kazandırılmış bir ürün haline getirmeyi öğretecek usta yetiştiricilere ihtiyaç olduğunu aktaran Baran, “Usta öğreticilerin elinde mesleki eğitimle bezenmiş gençler, doğal taş sektörünün katma değerli ihracatını arttırır. Sektörün mesleki eğitimle taçlanması hem şehrimizin hem ülkemizin ekonomisini olumlu etkiler” ifadelerini kullandı.

Baran, ilgili komitenin de katkısıyla Ankara Taşı olarak da bilinen Andezit Taşı için coğrafi işaret tescili alındığını belirtti.

ATO’nun 30 No’lu Doğal Taş, Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Meslek Komitesi Başkanı Ali ihsan Güçlü ise sektörde faaliyet gösteren firmaların yoğunlaştığı bölgelerde yol altyapısının iyileştirilmesi gerektiğini bildirirken, maden ruhsat ve harç bedellerinin de yüksek olduğunu kaydetti.