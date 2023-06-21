ATO'da "Yapay Zeka ve Reklamcılık Paneli" yapıldı

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, kuruluşun 13 No’lu Reklam ve Görsel İletişim Faaliyetleri Meslek Komitesinin Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) ile ATO Meclis Salonu'nda gerçekleştirdiği "Yapay Zeka ve Reklamcılık-İşsizlik Tehdidi Gerçek mi?" paneline katıldı.

Baran, panelin açılışında yaptığı konuşmada, teknolojideki ilerlemeyle birlikte yapay zeka kullanımının ve etkisinin her geçen gün arttığını, uygulama alanını genişlettiğini, reklam, iletişim ve yaratıcı endüstriler alanında da yapay zekadan sıklıkla faydalanıldığını belirtti.

Yapay zeka kullanımının artmasının birçok sektörde çalışanlar açısından kaygı oluşturduğuna dikkati çeken Baran, "Gelecekte çok daha farklı alanlarda kullanılacağı öngörülen yapay zekanın ilerleyen yıllarda dünya ekonomisini dahi değiştireceğinden bahsediliyor. Yapay zeka alanındaki gelişmelerin sektörleri dönüştürürken ticaret ve ekonomide de değişim getirdiğini görüyoruz. Diğer yandan teknoloji ne kadar ileriye giderse gitsin, insanın alın teri ve emeğinin, değerini her zaman koruyacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Panele, AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu da videolu mesaj yolladı. Açılış konuşmalarının ardından, yapay zekanın reklamcılık ile medya sektörüne etkileri ve kullanım alanlarına ilişkin oturum düzenlendi.