ATSO/Hacısüleyman: “Tamam mı, devam mı dönemindeyiz”

FİKRİ CİNOKUR / ANTALYA

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Yusuf Hacısüleyman, talebin zayıfladığını belirterek "Vergi ve zamlar işimizi daha da zorlaştırmamalı” dedi.

Fiyat istikrarının sağlanması için destek verdiklerini kaydeden Hacısüleyman, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüketicilerin satın alma gücü geriliyor. Şimdi maliyetlerimizde kütlesel bir artışla yüz yüzeyiz. Üstelik kredi kullanımımız sınırlı. Takibe düşen çek ve senetlerde yüksek artışlar var. Konkordatolarda da sıçrama yaşanıyor. Şirketlerimiz ayakta kalmalı. Bu nedenle ticari krediler üzerindeki miktar sınırlamasının kaldırılmasını bekliyoruz. Son aylarda işletme kredileri yatay seyrediyor. Türkiye’de üretim çok pahalı. Enerji, arazi, işgücü maliyetleri yüksek. Şimdi kredi maliyetleri de yükseldi. Devletimizden beklentimiz maliyetlerin aşağı çekilmesi.”

Enflasyon muhasebesi uygulamasının ikinci geçici dönemde de uygulanmamasını, yılsonuna bırakılmasını beklediklerini anlatan Hacısüleyman, şunları kaydetti: “Ancak öyle olmadı. Bu da firmalarımıza yük getirecek. Dolayısıyla, önümüzdeki dönem pek çok firmamız için ‘tamam mı, devam mı?’ dönemi olacak. şirketlerimizin yaşaması, büyümesi, istihdam hacmini artırmaları için uygun bir ortam istiyoruz.”