Otomotiv devi ortak oldu, Varta iflastan döndü

Yaklaşık 500 milyon euro borcu olan Alman akü üreticisi Varta, bir süredir yeniden yapılandırma seçeneklerini düşünüyordu. Bu seçeneklerden biri Porsche gibi potansiyel yeni yatırımcılarla yapılacak anlaşmaları içeriyordu. Aradan geçen yaklaşık bir aylık sürenin ardından Porsche, yapılandırma anlaşmasında sermaye sağlamayı kabul etti.

Varta, Porsche'yi devreye sokarak zor durumdaki işini kurtardığını açıkladı.

Günler süren yoğun müzakerelerin ardından varılan anlaşma, Varta'nın borcunu 485 milyon Euro'dan 200 milyon Euro'ya düşürecek.

Varta, küresel otomotiv, endüstriyel ve tüketici pazarları için pil üretiyor. Şirket bir süredir, borçlarını hafifletmek ve yeni sermaye sağlamak amacıyla büyük hissedar Michael Tojner, alacaklılar ve Porsche arasında bir uzlaşma arıyordu.

Anlaşmaya göre, Tojner ve Porsche, Varta'nın yeni sahipleri olacak ve birlikte 60 milyon Euroluk bir sermaye enjeksiyonu sağlayacak. Alacaklılardan ise 60 milyon euro daha teminatlı kredi olarak gelecek. Şirket, ileride üçüncü bir yatırımcının da katılabileceğini belirtti.

Varta CEO'su Michael Ostermann, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bize katılmak isteyen diğer yatırımcılarla ileri düzeyde görüşmeler yapıyoruz" dedi.

Porsche, Varta V4Drive Pil bölümünde çoğunluk hisseyi alacak

Porsche, Varta'nın kurtarılmasına yardımcı olurken, hibrit ve elektrikli spor otomobilleri için yüksek performanslı pillerin erişimini de güvence altına almış olacak. Alman otomobil üreticisi ayrıca yaptığı açıklamada, esas olarak ayni katkılarla yapılacak bir sermaye artırımı yoluyla Varta'nın V4Drive Pil bölümünde çoğunluk hissesini alacağını duyurdu.

Porsche AG'nin yönetim kurulu başkan yardımcısı Lutz Meschke, "V4Drive'ın planlanan çoğunluk devralımıyla, Almanya'da kilit teknolojilerin korunmasına önemli bir katkı sağlarız" dedi.

Temmuz ayında Ostermann, pahalı yatırımlar yaptıktan sonra karşılayamayacağı borçlarla karşı karşıya kalan Varta için iflas öncesi radikal bir yeniden yapılandırma süreci duyurmuştu.

"Personel arıyoruz"

Varta CFO'su Marc Hundsdorf, "Bugün kabul edilen önlemlerin uygulanmasıyla, grubun finansmanı ve likiditesi artık sürdürülebilir bir şekilde istikrara kavuşturuldu ve uzun vadede güvence altına alındı" dedi.

Ostermann, büyük çaplı işten çıkarmaların şu anda gündemde olmadığını belirtti. "Hem fotovoltaik sistemler için pil depolama alanında hem de Apple kulaklıklar için düğme pillerde büyümek istiyoruz. Şu anda bu alanlarda personel arıyoruz" dedi.

Varta, Almanya'daki tüm üretim tesislerini koruyacak. Ancak yalnızca idari kadrolarda "ılımlı" işten çıkarmalar yapılacak. Ostermann, "Varta'yı yeniden kârlı bir büyüme yoluna sokacağız" diye ekledi.

Ancak mevcut hissedarlar, Varta'nın yeniden yapılandırma sonrasında borsadan çıkarılmasıyla eli boş kalacaklar. Ostermann, "Küçük hissedarları da sürece dahil etmek için her şeyi denedik. Ancak bu durumda yasal olarak mümkün değil" dedi.