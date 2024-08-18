2009'dan beri görülmemiş bir tehlike sinyali var!

Dünya genelinde şirketler yüksek borç yükleriyle başa çıkmakta zorlandıklarına dair işaretler veriyor. S&P Global verilerine göre 'distressed exchanges' olarak bilinen yeniden yapılandırma türü, 2009'dan bu yana en fazla temerrüde sebep olan yapılandırma türü olmasıyla dikkat çekti.

Distressed exchanges, borçlu bir şirketin, mali sıkıntı içindeyken alacaklılarıyla yaptığı bir tür borç yeniden yapılandırma anlaşmasını ifade ediyor. Bu işlemde, şirket, borcunun bir kısmını veya tamamını geri ödeyememe riskiyle karşı karşıya olduğunda, alacaklılarıyla müzakere ederek borcun yeniden yapılandırılmasını sağlar. Bu yeniden yapılandırma, genellikle borcun nominal değerinin azaltılması, vadesinin uzatılması veya faiz oranının düşürülmesi gibi şartlarla gerçekleşir.

CNBC-e'de yer alan haberler/dunyadaki-sirketler-2009dan-beri-gorulmemis-bir-tehlike-sinyali-veriyor-h3006">haberde, S&P'nin bir notunda belirttiğine göre, bu yapılandırma türünün sayısı temmuz ayında tüm küresel temerrütlerin üçte ikisini ve bu yıl şimdiye kadar kaydedilen tüm küresel temerrütlerin yarısından fazlasını oluşturdu.

Veriler, dünya genelinde kurumsal temerrütlerin Temmuz ayı sonunda 87'ye ulaştığını, bunun 52'sinin ABD'de gerçekleştiğini gösteriyor. ABD'de geçen yılın aynı döneminde 60 kurumsal borç iflası kaydedilmişti.

Faizler 2001'den beri en yüksek seviyede

Wall Street, Fed'in Mart 2022'de enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını artırmaya başlamasının ardından ABD'deki kurumsal borç seviyelerini yakından takip ediyor. Fiyatlar birkaç yıl önceki zirvelerinden soğudu. Ancak ekonomi genelindeki faiz oranları 2001'den bu yana en yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor. Moody's verilerine göre, Temmuz ayında üçlü-A dereceli kurumsal tahvil getirileri yüzde 5 civarındaydı.

Fitch Ratings'in yılın başında yaptığı bir tahmine göre, özellikle daha riskli, spekülatif dereceli borçlar için ABD'deki kurumsal temerrütler artmaya devam edebilir. Potansiyel temerrüt göstergelerinden biri olan gecikmiş ödemeler, ticari bankalarda birikiyor ve Fed'in verilerine göre, iş kredilerindeki gecikme oranı yılın ilk çeyreği itibarıyla yüzde 1,13'e yükseldi.