Mehmet Şimşek: Vergisini verenlerin hakkını koruyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılıkla mücadeleye ilişkin mesaj verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şimşek şunları kaydetti:

"Yoğun saha denetimleriyle kayıt dışılığı azaltarak vergide adaleti güçlendiriyor, haksız kazançların önüne geçiyoruz.

Vergisini ödeyenlerin hakkını korumak için kazandığı halde vergisini vermeyen tüm kesimlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz!"

Yoğun saha denetimleriyle kayıt dışılığı azaltarak vergide adaleti güçlendiriyor, haksız kazançların önüne geçiyoruz.



Vergisini ödeyenlerin hakkını korumak için kazandığı halde vergisini vermeyen tüm kesimlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz! https://t.co/JuA43tGx81 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 18, 2024

Hazine ve Maliye Bakanlığı son olarak mobilya sektöründe kayıt dışı faaliyet gösteren firmaları radarına aldı. Bir ay boyunca üretimin yoğun olduğu 29 ilde eş zamanlı 17 bin 258 mükellef denetlenirken yaklaşık 53 milyon lira suistimal cezası verildi.

Saha denetimlerinde, 42,3 milyon lira hasılatın kayıt dışı bırakıldığı, 4 bin 727 mükellefin başkasına ait IBAN'ı kullanarak tahsilat yaptığı belirlendi.