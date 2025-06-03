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Bakan Göktaş duyurdu: Bayram öncesi yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşı sevindiren haberi verdi. Haziran ayı yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce yatırıldığını duyuran Göktaş, yaklaşık 6 milyar 300 milyon lira tutarındaki ödemenin hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Göktaş duyurdu: Bayram öncesi yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dünkü kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla müjdesini verdiği erken ödeme kararı sonrası detayları paylaşan Bakan Göktaş, “Bu kapsamda 3 milyar 506 milyon lira tutarında yaşlı aylığı ve 2 milyar 769 milyon lira engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” açıklamasında bulundu.

"Engelli ve yaşlı bireylerimizin her alanda yanındayız"

Yaklaşık 1 milyon 350 bin vatandaşı kapsayan ödeme ile ilgili değerlendirmede bulunan Göktaş, engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal yaşamda daha etkin yer alabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız" ifadelerini kullandı.

6 milyar 300 milyon lira ödeme yapmış olduk

Bakan Göktaş, bayram öncesi yapılan ödemelerin önemine de değinerek, “Kurban Bayramı dolayısıyla haziran ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek, hesaplara yatırdık. Böylece yaklaşık 6 milyar 300 milyon lira ödeme yapmış olduk. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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