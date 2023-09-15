Avdagiç: ‘Kur artışı fiyatlara birebir yansır' ön kabulüyle hareket edemeyiz

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İTO'nun eylül ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, OVP, enflasyonla mücadele ve döviz kuru politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomide bir yandan içeride sıkılaştırıcı politikalar uygulamak zorunda iken, diğer yandan dış talebin zayıfladığını aktaran Avdagiç, "Ayrıca Kahramanmaraş depremleri gündemden geriye düştü ama bu felaketin yaralarını sarmak da ekonominin yükünü artırıyor. Tam da bu süreçte, 2024-2026 OVP’sinin devreye alınması, beklentilerimizi hayli yükseltiyor. Bize göre bu OVP, her yönüyle başarılı uygulama sonuçlarına ulaşmak zorunda, bizim ve ekonomimizin buna ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Enflasyonun temelde beklentilerin yönetilmesi olduğunu belirten Avdagiç, kur, faiz ve enflasyon gibi unsurlarda seviyeden ziyade öngörülebilirliği daha çok artırmaya yoğunlaşılması gerektiğini vurguladı.

Avdagiç, para ve maliye politikaları, planlanan reformlarda takvimin kesintisiz işlemesi, küresel aktivitenin seyri ve dış ticaret rakamlarının enflasyonla mücadelenin temel argümanları olduğunu kaydetti.

Avdagiç, "Şunun altını çiziyorum. 'Kur artışı fiyatlara birebir yansır' ön kabulüyle hareket edemeyiz, bundan kaçınmamız gerek. OVP’nin uygulaması ekonomide öngörüyü artırdıkça, olumlu geleceği satın alarak hem fiyatlama davranışları daha rasyonel olacağından kurda ani dalgalanma hem de kur geçişkenliği azalacaktır." diye konuştu.

"OVP, kararlılığı reel sektöre de yansıtmayı başardı"

Şekib Avdagiç, OVP hedeflerine ulaşmak için, birbiriyle tutarlı politikaların kararlılıkla uygulanmasının şart olduğunu vurguladı.

OVP'de mali disiplin ve reel sektörün hassasiyetlerinin dengeli şekilde ele alındığını gördüklerini aktaran Avdagiç, "Bir yandan enflasyonu tek haneye düşürecek adımlar planlanırken, diğer yandan üretimi, ihracatı ve istihdamı destekleyecek selektif politikalar gündeme alınmış durumda." dedi.

Programda büyüme konusunda 2024 için yüzde 4 ve izleyen iki yıl için de sırasıyla yüzde 4,5 ve yüzde 5’lik hedefler konulduğunu hatırlatan Avdagiç, küresel ekonominin yavaşlama sürecine girdiği bir dönemde, Türkiye ekonomisi için gelecek üç yılın yüzde 4,5’lik ortalama büyümesinin bir istikrar programı için örnek başarı olacağını ifade etti.

Avdagiç, "OVP ile sorunlar doğru teşhis edilmiş, çözüme hangi araçlarla hangi vadede ulaşılacağı net şekilde tanımlanmıştır. Elimizde artık doğru rota ve gemiyi bu rotanın varış limanına götürecek bir pusula var. Bundan sonraki iş, engelleri aşıp kararlılıkla yolumuza devam etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Tek haneli enflasyon ve TL’nin istikrarını sağlamanın zaman alacağını belirten Avdagiç, OVP'nin bu konudaki azim ve kararlılığı ortaya koyduğunu ve bunu reel sektöre de yansıtmayı başardığını belirtti.

Avdagiç, İTO'nun kurucusu olduğu İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin çalışmalarına ilişkin olarak da, "2023-2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası üniversitemizi tercih edip kazanan öğrenci sayımız, yatay geçiş yapan 70 öğrenci ile birlikte 1.600’ü geçti. Böylece yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış olduk. Geçen sene aynı doluluk oranıyla salgın sonrası kırdığımız rekoru, bu sene de devam ettirdik." bilgisini paylaştı.