Avrupa borsaları, İtalya hariç yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününü İtalya hariç yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,27 artışla 425,87 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 7.361,31 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 artarak 13.942,87 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 yükselerek 6.473,29 puana ulaştı.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,02 değer kaybederek 23.683,54 puana indi. Euro/dolar paritesi TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,4 artarak 1,063 seviyelerinden işlem gördü.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, doğalgaza megavatsaat başına 180 euro tavan fiyat uygulanmasında anlaştı.
AB Komisyonu, META'yı Facebook platformunda rekabet kurallarını ihlal etmekle suçladı.
Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi.