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Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Avrupa borsaları, gelişmiş ekonomilerdeki enflasyona ve Çin ekonomisinin görünümüne ilişkin endişelerle günü karışık seyirle tamamladı.

Haber Merkezi
AA
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Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,14 değer kaybederek 453,67 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,14 düşerek 15.718,66 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,20 gerileyerek 28.155,58 puana indi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 artarak 7.196,10 puana yükseldi.

Birleşik Krallıkta ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 değer kazanarak 7.441,72 puana çıktı.

Euro/dolar paritesi, TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,196 gerileyerek 1,071 seviyesinde bulunuyor.

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