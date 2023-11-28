Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Ubisoft, öz sermayeye dönüştürülebilir tahvil satışı yoluyla 494,5 milyon euro (541,2 milyon dolar) topladığını açıklamasının ardından gün içerisinde yüzde 9 değer kaybetti.

Rolls-Royce 1,5 milyar sterlin satış planına ek olarak şirketin orta vade yıllık 2,5 ile 2,8 milyar sterlin arasında faaliyet karı hedeflediğini açıklamasının ardından yaklaşık yüzde 6 değer kazandı.

EasyJet’in ise, şirketin 30 Eylül 2023 itibarıyla yıllık vergilendirme öncesi gelirinin bir önceki dönemde kaydedilen 178 milyon sterlinden 455 milyon sterline yükseldiğini bildirmesinin ardından hisseleri yaklaşık yüzde 4,5 artış kaydetti.

Almanya'da Tüketici Güven Endeksi Noel öncesinde iyileşti. Pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi sonuçlarını açıkladı.



Ekimde revize edilerek bu ay için eksi 28,3 olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi'nin, aralık ayı için 0,5 puanlık artışla eksi 27,8 puana çıktığı belirtildi.



Böylece endeks, art arda üç aylık düşüşün ardından Noel öncesi yükseldi.

Piyasa beklentisi endeksin eksi 27,9 puana yükselmesi yönündeydi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hükümetinin vatandaşlar ve şirketler için kemer sıkma kararlarını da içerebilecek 2024 bütçesini "mümkün olduğu kadar çabuk" hazırlamak için meclisle birlikte çalıştıklarını belirterek, yarı iletken gibi önemli sektörleri destekleyeceğini kaydetti.

Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerdeki elektrik şebekesinin ihtiyacı karşılayabilmesi için 2030'a kadar toplam 584 milyar euroluk yatırım gerektiğini bildirdi.

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, eylülde yüzde 3,9 arttı.

S&P CoreLogic Case-Shiller, eylül ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, eylülde yüzde 3,9'luk artış kaydetti. Endeks, ağustosta da yıllık bazda yüzde 2,5 artmıştı.

Ulusal konut fiyat endeksi, eylülde aylık bazda ise mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 0,7 arttı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 yükseldi. Endeksin bu dönemde yüzde 4 artması öngörülüyordu. Endeks, ağustosta yüzde 2,1 artmıştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) araştırmasında yapay zekanın hızlı şekilde benimsenmesinin ücretleri düşürebileceği fakat bugüne kadar yüksek vasıflı olanlar için istihdamı yok etmek yerine istihdam oluşturduğu belirtildi.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,30 değer kaybederek 457,04 puana geriledi.

İngiltere’de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 azalarak 7.455,24 puana düştü.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kaybederek 7.250,13 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,16 artarak 15.992,67 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 değer kazanarak 29.376,74 puana yükseldi.

Euro/dolar paritesi, TSİ 20.43 itibarıyla yüzde 0,41 artarak 1,10’e çıktı.