Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Gün içerisinde medya şirketlerinin hisseleri yüzde 1,2 değer kazanırken, madencilik şirketlerinin hisseleri yüzde 0,9 düşüş kaydetti.

ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) bu hafta faiz kararlarını açıklayacak.

ABD'de iş gücü piyasasından alınan karışık sinyaller Fed'in faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik tahminleri zorlaştırdı. Analistler, bu hafta önemli merkez bankalarının faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin de yatırımcıların takibinde olacağını kaydederek, varlık fiyatlarında oynaklığın artmasının öngörüldüğünü bildirdi.

ABD'de açıklanan veriler, iş gücü piyasasının soğuduğuna dair umutları artırmasına karşın haftanın son işlem gününde ülkede açıklanan tarım dışı istihdam verisi, grevdeki otomotiv işçilerinin işlerine dönmesinin de etkisiyle kasımda 199 bin kişi artarak beklentileri aştı. ABD'de işsizlik oranı da yüzde 3,9'dan 3,7'ye düştü.

Güçlü istihdam verilerinin, ilk etapta Fed'in şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentileri zayıflattığını aktaran analistler, buna karşın verilerin ABD ekonomisinde "yumuşak iniş" senaryosunu destekler nitelikte olduğunu belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, istihdam raporu verileri öncesinde Fed'in mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğine ilişkin ihtimal yüzde 60 iken, söz konusu verilerin ardından bu ihtimal yüzde 45'lere geriledi.

Analistler ECB ve BoE'nin bu hafta gerçekleştireceği toplantıda faizleri sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını hatırlatarak, ABD istihdam raporundan alınan güçlü sinyallerin Avrupa'daki faiz indirim beklentilerinde de değişikliğe neden olduğunu bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, söz konusu veriler öncesinde, ECB'nin martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 75 iken, ABD istihdam raporu sonrasında yüzde 60'a geriledi.

BoE'nin ise faiz indirimlerine haziranda başlama ihtimali para piyasalarında yüzde 85 ile fiyatlanıyor.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 artarak 473,96 puana yükseldi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 değer kazanarak 7.551.53 puana çıktı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,21’lik artışla 16.794,43 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,07’lik artışla 30,426,58 puana yükseldi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 7.544,89 puana geriledi.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.12 itibarıyla yüzde 0,084’lük azalışla 1,075 seviyelerinde seyrediyor.