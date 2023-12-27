Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları Noel tatili sonrası günü yükselişle tamamladı.
Enerji şirketlerinin hisseleri yüzde 0,61, teknoloji şirketlerinin hisseleri ise yüzde 0,70 değer kazandı.
Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine ilişkin öngörülerin güçlü kalması risk iştahını desteklemeye devam etti.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,21 artarak 478,62 puana yükseldi.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,04 değer kazanarak 7.571.82 puana çıktı.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,21’lik artışla 16.742,07 puandan kapandı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 artarak 7.724,95 puana yükseldi.
İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise günü yüzde 0,22’lik artışla 30,421,51 puandan tamamladı.
Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.58 itibarıyla yüzde 0,61 yükselişle 1,111 seviyelerinde seyrediyor.