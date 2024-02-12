Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Perakende şirketlerinin hisseleri günü yüzde 1,4 artışla kapatırken, Deutsche Bank’ın hisse senedi hedef fiyatını artırdığı yönündeki açıklamasının ardından günün en çok değer kazananı ise yüzde 8,8 ile Danimarkalı hazır yemek şirketi Just Eat şirketinin hisseleri oldu.

İsveçli savunma sanayi şirketi Saab’ın hisseleri ise geçen yılın son çeyreğinde gelirlerinde görülen artış ivmesinin etkisiyle yüzde 5,5 arttı.

Alman Siemens Energy’nin hisseleri şirketin Hindistan’daki iştiraki Siemens Limited’in yüzde 18’lik hissesinin 2,1 milyar euro karşılığında satılmasının ardından gelirlerinde yılın ilk yarısında beklenen artışın etkisiyle yüzde 5,7 değer kazandı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,54 artarak 487,46 puana yükseldi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 değer kazanarak 7.689.80 puana yükseldi.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,65’lik artışla 17.037,35 puandan kapandı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,01 artarak 7.573,69 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,97’lik artışla 31,456,73 puandan kapandı.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.40 itibarıyla yüzde 0,046’lık düşüşle 1,078 seviyelerinde seyrediyor.

Amerikalı tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ocakta değişim göstermeyerek yüzde 3 olurken son 3 yılın en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, ocak ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, ocakta değişim göstermeyerek yüzde 3 oldu. Böylece kısa vadeli enflasyon beklentisi, Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyesinde kalmaya devam etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF'nin küresel ekonominin yumuşak iniş yapacağından "çok emin" olduğunu ve faizlerin yıl ortasında düşmeye başlayacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetleri Zirvesi'nde konuşan Georgieva, "Küresel ekonominin bir süredir hayalini kurduğumuz yumuşak inişi gerçekleştirmek üzere olduğundan son derece eminiz." değerlendirmesinde bulundu.