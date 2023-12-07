Avrupa borsalarında düşüş sürüyor

Euro Bölgesi 2023'ün üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 oranında daralma gösterdi.

Almanya'da sanayi üretimi yüzde 0,4 ile beklentilerin üzerinde düşerek kaybını art arda beşinci aya taşıdı. Piyasalarda sanayi üretimine ilişkin beklenti yüzde 0,2 artması yönündeydi.

Çin'in ihracatı, kasımda, 7 ay sonra ilk kez yıllık bazda artış kaydetti. Ülkenin kasım ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,5 artarak 291,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece artış sınırlı da olsa ihracat 6 aylık düşünün ardından ilk kez yükselmiş oldu.

İhracat, bu yılın ilk 2 ayında yıllık bazda yüzde 6,8 azaldıktan sonra martta yüzde 14,8 ve nisanda yüzde 8,5 ile beklentilerin üzerinde artış göstermiş, mayısta yüzde 7,5, haziranda yüzde 12,4, temmuzda yüzde 14,5, ağustosta yüzde 8,8, eylülde yüzde 6,2 ve ekimde yüzde 6,4 gerilemişti.

ABD'de toptan eşya stokları ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 azalarak 897,1 milyar dolar oldu.

Çin ile Avrupa Birliği (AB) liderleri, ikili ticaretteki dengesizliklerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı bağlantılı jeopolitik sorunları ele almak üzere bugün Pekin'de bir araya geldi. Çin ile 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi arasındaki olağan yıllık zirve toplantısı, bugün Pekin'de yapılıyor.

Zirve, 2019'dan bu yana yüz yüze yapılan ilk toplantı olması açısından önem taşıyor.

AB'nin Çin'den ithal elektrikli otomobiller sübvansiyon soruşturması başlatmasına yol açan bazı sanayi kollarındaki devlet destekleri, kapasite fazlası üretim ve Avrupalı üreticilerin piyasaya erişim konusundaki yaşadığı sıkıntılar, Brüksel gündemindeki öncelikli konular olacak.

AB liderlerinin, Çin'in Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumuna yönelik kaygılarını, bazı Çinli şirketlerin Moskova'nın askeri kapasitesini destek olabilecek ticari faaliyetlerine ilişkin uyarıları gündeme getirmesi bekleniyor.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,27 değer kaybederek 468,78 puana geriledi.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,16 düşerek 16.628,99 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 değer kaybederek 7.428,52 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,67 gerileyerek 30.121,77 puana indi.

İngiltere’de ise FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 azalarak 7.513,72 puana geriledi.

Euro/dolar paritesi, TSİ 21.44 itibarıyla yüzde 0,44 artarak 1,081’e geriledi.