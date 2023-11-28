Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi TL'ye yöneldi

Avrupa'nın en büyük varlık yöneticisi Amundi, Türkiye'de mayısta yapılan seçimlerden bu yana ortodoks para politikasına dönüşün etkisiyle Türk lirasına (TL) yönelmeye başladı.

Paris merkezli 2 trilyon dolar değerinde varlık yöneten Amundi, TL'deki değer kaybının devam etme ihtimalini göz önüne alarak portföyündeki TL miktarının artışı sınırlı tutsa da, TL'nin çok daha fazla değer kaybedeceğine yönelik görüşünden vazgeçerek bu yönde ilk adımını attığını açıkladı.

Amundi'nin gelişmekte olan piyasalar sabit gelir birimi eş başkanı Sergei Strigo Reuters'a yaptığı açıklamada, TL'ye yönelik olumsuz beklentilerini iyileştirme sürecine atıfta bulunarak, "Birkaç hafta önce az miktarda TL'yi portföye dahil etmeye başladık" dedi.

Strigo geçen hafta politika faizinin %40'a yükseltilmesinin "çok olumlu" olduğunu ve bunun enflasyonla mücadelede ciddiyetin göstergesi olduğunu belirtti.

Strigo, "Henüz (portföyümüzdeki) dağılımda TL'nin payını (belirgin) artırmaya hazır değiliz fakat kesinlikle bunu değerlendireceğiz" dedi.