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Salihli’de üzüm üreticilerine ‘Salkım güvesi’ uyarısı yapıldı

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, üzüm üreticilerini salkım güvesinin 2’nci nesline karşı ilaçlama yapmaları konusunda uyarıda bulundu.

Haber Merkezi
İHA
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Salihli’de üzüm üreticilerine ‘Salkım güvesi’ uyarısı yapıldı
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Bölgenin en önemli ihraç ürünü olan üzüm bağlarında Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, 2’nci nesil salkım güvesi larvalarına rastlandığı belirtildi.

"Salkım güvesi ile mücadelenin verimli bir hasat için büyük önem taşıyor"

Salkım güvesi ile mücadelenin verimli bir hasat için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, üreticilerin uyarılara titizlikle uymalarını istenirken, yapılan açıklamada ise, "Bağ salkım güvesi 2. nesline karsı yumurta (ovisit) etkili ilaç kullanacak üreticilerimizin erkenci bölgeler basta olmak üzere 1-3 Haziran 2025 tarihlerinde ruhsatlı bir bitki koruma ürünü ile bağlarını ilaçlaması gerekmektedir. Ayrıca son yağışlar sebebiyle Mildiyu ve Külleme Hastalıkları içinde şartlar uygun olup, bu hastalıklara karşıda mücadeleyi kesinlikle ihmal etmeyiniz." denildi.

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