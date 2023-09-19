Avrupa'nın otoyol işletmecileri İstanbul'da bir araya geldi

Türkiye'den tam üye olarak kabul edilen ilk ve tek işletme olan ICA'nın ev sahipliğinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla başlayan etkinlikte, kara yolu taşımacılığı masaya yatırılacak.

Etkinliğin açılışında konuşan ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, Cumhuriyetin 100. yaşında ve ASECAP'ın 50. yılında 20 farklı ülkeden 200'ü uluslararası olmak üzere toplamda 400'ün üzerinde sektör temsilcisinin katıldığı organizasyonda ev sahibi olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Soğukpınar, "Alanında uzman konuşmacıların, önemli başlıklarda gerçekleştireceği oturumlarla dolu bu 2 günde kara yolu taşımacılığının geleceğine şahitlik edeceğiz." dedi.

Yolların sadece coğrafi uzaklıkları kısaltmakla kalmadığını dile getiren Soğukpınar, "Aynı zamanda ülkeleri birbirine bağlıyor, kültürel alışverişi teşvik ediyor ve iş birliği olanaklarını artırıyor. Umarız bu önemli etkinlik de benzer bir amaca hizmet ederek yeni iş birliği fırsatları doğurur." diye konuştu.

"Kara yollarında her zaman inovasyona ve ilerlemeye ihtiyacımız var"

ASECAP Başkanı Josef Fiala da etkinliğin bu yıl İstanbul gibi inanılmaz güzel bir şehirde düzenlendiğini söyledi.

İstanbul'un iki kıtaya yayıldığını dile getiren Fiala, "Bu sayede ASECAP'ın kapıları da iki kıtaya açılmış oldu. Bu çok güzel fırsatlar sunuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlarken ASECAP'ın 50. yılına şahitlik ediyoruz." şeklinde konuştu.

Fiala, bugüne kadar gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin bilgiler vererek, Avrupa Ücretli Yol ve Altyapı Operatörleri Birliği'nin kuruluşundan bu yana hayata geçirdiği projelerden bahsetti.

Kara yollarında çevreye salınan sera gazına işaret eden Fiala, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çevreyi korumak için hep birlikte birtakım politikalar oluşturmak gerekiyor. Kara yolunda hareketliliğin dönüşümü için harekete geçmeliyiz. Kara yolları gelişerek, dönüşerek ve daha güvenli alt yapılar sunarak yoluna devam edecektir. Bu noktada pozitif bir gündem oluşturmak istiyoruz. Bu sayede önemli kararlar alabiliriz. Her ne kadar büyük başarılara imza atmış olsak da kara yollarında her zaman inovasyona ve ilerlemeye ihtiyacımız var. "

Fiala, etkinliğin içeriğine ilişkin bilgi vererek, çevresel hedefleri ve ekonomik kalkınma noktasında kara yollarından nasıl faydalanabileceklerini konuşacaklarını anlattı.

"Kara yollarının dönüşümü için mevzuat ve finansman ihtiyacı var"

Uluslararası Yol Federasyonu (International Road Federation-IRF) Başkanı Anouar Benazzouz de kara yolu ulaşımını karbondan arındırmanın öneminden bahsederek, hareketlilik sistemlerinin yeniden ele alınması ve çevresel dönüşümün sağlanması gerektiğini söyledi.

IRF'nin bu süreçte üzerine düşen görevi yapacağını dile getiren Benazzouz, ancak bu dönüşüm için mevzuat ve finansman ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Uluslararası Köprü, Tünel ve Paralı Yol Derneği Üst Yöneticisi Patrick Jones ise zirve öncesi İstanbul'da turistik bir gezi gerçekleştirdiğini ve şehre hayran kaldığını söyledi.

Jones, ulaştırma hizmetlerinin tüm vatandaşlara eşit şekilde sunulmasının önemini ve yeni dönemdeki hedeflerini aktardı.

Kara yolu taşımacılığını etkileyen kritik konular ele alınacak

Avrupa'nın otoyol işletmecilerini İstanbul'da buluşturan ve 2 gün sürecek zirvede, otoyol işletmecilerini ve kara yolu taşımacılığını etkileyen kritik konular ele alınacak.

Zirvede, "Kapsamlı Mobilite için Yenilikçi Finansman Modelleri", "Sürdürülebilir Varlık Yönetimi ve Proje Teslimi Modelleri", "Altyapı Projelerinin Dayanıklılığı", "Yol Güvenliğinde İnovatif Yaklaşımlar" ve "Dekarbonizasyon ve Yeşil Mutabakat Anlaşmaları için Otoyol Altyapısı" gibi altyapı operatörlerini ilgilendiren bir dizi oturum düzenlenecek.

Türkiye'den de önemli isimlerin katılacağı etkinlik, "Türkiye'de Elektrikli ve Otonom Araçların Gelişimi" ve "Taşımacılık ve Yeşil Lojistiğin Sürdürülebilir Finansmanı" gibi oturumları da içerecek.