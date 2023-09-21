Avukata 1 saatlik danışma ücreti 2 bin 300 lira oldu

ANKARA (EKONOMİ) - Türkiye Barolar Birliği'nin belirlediği Avukatlık Asgari Ücret tarifelerine göre avukatlara büroda sözlü danışma ücreti 1 saate kadar 2 bin 300 lira, yazılı danışma ücreti 4 bin 800 lira olacak.

Kira ve benzeri sözleşme hazırlama bedeli 4 bin 400 lira, tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi gibi belgeler 19 bin lira, şirket ana sözleşmesi, devir, birleşme gibi sözleşme ücreti 11 bin 400 lira oldu.

Uluslararası yargıda takip edilen işlerde 109 bin lira

İŞ takibi konusundaki hukuki yardımlarda, ödeme aşamasındaki paranın takibi işlerinde 3 bin 800 lira olan ücret, tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin çalışma konularıyla ilgili ruhsat ve imtiyazların alınmasında 31 bin 900 lira olarak belirlendi.

Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerden, duruşmasız olanlarda 63 bin 300 lira olan danışma ücreti, duruşmalı olanlarda 109 bin 400 lira olacak.

Anonim şirketlerde ve kamuda sözleşmeli avukatlara ödenecek ücret aylık 15 bin 800 lira oldu.

Konusu para olan hukuki yardımlarda ödenecek ücret, 4 bin 700 lira ile 20 bin 900 lira arasında değişecek. İcra iflas dairelerinde konusu para olmayan hukuki yardımların ücreti 3 bin 600 lira ile 67 bin 700 lira arasında belirlendi.

Yargı yerleri ile icra ve iflas dairelerinde yapılan, konusu para olan hukuki yardımlarda vekalet ücreti 200 bin liraya kadar yüzde 16, takip eden 200 bin lira için yüzde 15 olmak üzere kademeli olarak azalacak. Tutarı 5 milyon 600 bin lirayı aşan hukuki yardımlarda ise ödenecek ücret yüzde 1 olarak belirlendi.

Seri davalarda 10 dosyaya kadar her bir dosya için ayrı ücret alınacak. Bunu aşan sayıdaki dosyalara ise ödenecek ücret oransal olarak kademeli şekilde azalacak.