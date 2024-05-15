Ayakkabı sanayisinin çatı örgütü TASD, Berke İçten ile devam dedi

Yener KARADENİZ



Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Raporlarının paylaşıldığı toplantıda, başta yönetim kurulu olmak üzere, denetleme kurulu, disiplin kurulu ve istişare kurullarının seçimleri de gerçekleşti. 800’e yakın üyeye sahip TASD’da ilk kez 3 adayın yarıştığı ve 600’e yakın üyenin katıldığı seçimin galibi geçerli 492 oyun 255’ini alan mevcut başkan Berke İçten oldu.

Berke içten’in karşısında yer alan Mammamia A.Ş. Kurucu Ortağı Ahmet Çakır 164 oy alırken bir diğer aday HB Club Genel Müdürü Hasan Bıyık ise 73 oy aldı.

Saat 10 civarında başlayan seçimli genel kurulda oy verme işleminde yaşanan aksaklıklar nedeni ile çok sayıda üye ise oy kullanmadan salonu terk etmek durumunda kaldı.