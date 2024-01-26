Ayçiçeği tohumu ve yağı için indirimli vergiyle tarife kontenjanı açıldı

Ticarat Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız ve ilgili sektör kuruluşları ile istişare yapılarak, çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve tüketicilerimizin ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek, geçici tedbir niteliğinde, ayçiçeği tohumunda 100.000 ton, ham ayçiçek yağında ise 250.000 ton ile sınırlı olmak kaydıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Yalnızca bu tarife kontenjanı miktarları için geçerli olacak şekilde, yağlık ayçiçeği tohumunda % 27 yerine % 12 gümrük vergisi, ham ayçiçeği yağında ise % 36 yerine % 22 oranında gümrük vergisi uygulanacaktır.

Bu düşürülen gümrük vergileri sadece ülkemizde piyasayı dengeleyecek ve arz yeterliliğini sürdürecek miktarla sınırlı olduğu gibi, çiftçimizin üretim motivasyonuna zarar vermeyecek şekilde hasat dönemi düşünülerek belirlenmiştir. Önümüzdeki 15 Nisan 2024 tarihinde düşük vergili tarife kontenjanı ile ithalat imkanı sonlandırılacaktır.

Ticaret Bakanlığımız, almış olduğu tedbirler ile tüketicilerimizin spekülatif fiyat oluşumu ile mağdur edilmesine izin vermeyecek, çiftçilerimizin haklarını gözetmek suretiyle, piyasada yeterli ürün arzına da imkân verecek politikaları gecikmeden hayata geçirecektir. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığımızla istişare içerisinde, piyasada oluşan arz, talep ve fiyat düzeyini yakından takip etmeye, gerekli olan düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."