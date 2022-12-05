Aylara göre enflasyon verileri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerini açıkladı. TÜİK verilerine göre, TÜFE kasım ayında yüzde 2,88 arttı: Yıllık enflasyon ise yüzde 85,51'den 84,39 seviyesine geriledi. Böylece enflasyon Mayıs 2021'den bu yana ilk kez önceki aya göre düşüş göstermiş oldu.

TÜFE'deki değişim bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 62,3 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 70,36 olarak gerçekleşti.

Ekim 2022

Ekim ayında TÜFE yüzde 3,54 arttı ve yıllık bazda enflasyon 85,51'e yükseldi. Yurtiçi ÜFE ekimde yüzde 7,83 artarken, yıllık bazda yüzde 157,69 artış kaydetti.

Eylül 2022

Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın (2021) aynı ayına göre yüzde 83,45 ve on iki aylık ortalamaya göre ise yüzde 59,91 olarak gerçekleşti.

Ağustos 2022

Ağustos ayı enflasyon oranı yıllık 80,21 olarak açıklandı. Böylece 1.46'lık bir artış yaşandı.

Temmuz 2022

Temmuz ayı enflasyon oranı yıllık 79.6 olarak açıklandı, aylık enflasyon oranı ise 5.17 oldu. Böylece 2.37'lik bir artış yaşandı.

Haziran 2022

Haziran ayı enflasyon oranı 4.95; yıllık enflasyon oranı 78.62 oldu.

Mayıs 2022

Mayıs ayı enflasyon oranı 73.50 olarak açıklandı, aylık enflasyon oranı ise 2.98 oldu.

Nisan 2022

Nisan ayı enflasyon oranı 69.97 olarak açıklandı.

Mart 2022

Mart ayında enflasyon oranı yüzde 5.46 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 61.14 oldu.

Şubat 2022

Şubat ayı enflasyonu yüzde 4,81 olurken enflasyon yıllık bazda 54,44 olarak gerçekleşti.

Ocak 2022

Ocak ayında enflasyon yüzde 11,10 artarken, yıllık bazda yüzde 48,69 oldu.