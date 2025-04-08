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Bakan Bolat duyurdu: Limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mersin, Adana ve Antalya’nın yanı sıra Erdemli, Silifke, Tarsus, Finike ve Kozan’dan gelen limon üreticileri, çiftçiler, ihracatçılar ile Ticaret ve Ziraat Odası başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bolat, limon ihracatına yönelik geçici kısıtlamanın kaldırıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Bolat duyurdu: Limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırıldı
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mersin, Adana ve Antalya'nın yanı sıra Erdemli, Silifke, Tarsus, Finike ve Kozan'dan gelen limon üreticileri, çiftçiler, ihracatçılar, Ticaret ve Ziraat Odaları Başkanları ile bir araya geldi. Bolat toplantıda, "Limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırıldı" dedi.

Bakan Bolat, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu sabah ayağımızın tozuyla Abu Dhabi’den döndüğümüz Ankara'da, Ticaret Bakanlığımızda, Bakan Yardımcılarım, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, Mersin, Adana ve Antalya illerimizin yanı sıra Erdemli, Silifke, Tarsus, Finike ve Kozan'dan gelen limon üreticilerimiz, çiftçilerimiz, ihracatçılarımız, Ticaret ve Ziraat Odaları Başkanlarımız ile bir araya geldik.

"Limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırıldı"

Toplantıda limon üreticilerimizin, ihracatçılarımızın talep ve beklentilerini, piyasada arz güvenliği yanında, arz ve talep arasında fiyat dengesinin sağlanması noktasında atılacak adımları ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını ele aldık. Söz konusu toplantıda ayrıca, limonda halkımızın makul fiyatlardan ürüne erişiminin devamlılığı için yeni hasada kadar spekülatif faaliyetlere karşı müsaade edilmeyeceği ve fiyat istikrarının sağlanacağı hususlarında değerli katılımcılarla mutabık kaldık. Bu çerçevede, limon ihracatındaki geçici kısıtlama kaldırılmış olup, önümüzdeki süreçte de iç piyasadaki fiyat gelişmeleri kararlılıkla yakından takip edilecek ve denetimlere devam edilecektir. Hükümet olarak, çiftçimizi, üreticilerimizi, ihracatçılarımızı, esnafımızı ve tüketicilerimizi korumaya ve desteklemeye devam edeceğiz."

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